'Telltale's The Walking Dead: Final Season' adelanta su fecha de lanzamiento

Es difícil creer que el viaje de Clem esté llegando a su fin… Todavía estamos asimilando que esta aventura casi ha terminado. Pero no todo son malas noticias, puesto que finalmente la fecha elegida para la versión física de The Walking Dead: The Final Season para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch -versión que como sabéis contiene la temporada final con los cuatro episodios completos-, se adelanta al próximo 26 de marzo, el mismo día del lanzamiento del episodio 4 (Take Us Back).

La historia enlaza directamente con lo visto en A New Frontier, el tercer episodio de la saga, donde Clementine rescató a AJ del Rancho McCarroll. Tras varios años sobreviviendo en la carretera veremos cómo el joven superviviente aprende todo lo necesario para mantenerse con vida junto a Clementine y encontrar un sitio al que poder llamar hogar. Ahora, convertida en una hábil e implacable superviviente, ha llegado al último capítulo de su historia. Tras años de viaje en los que ha tenido que enfrentarse tanto a vivos como a muertos, un colegio recóndito podría ser el hogar que tanto lleva buscando. Pero protegerlo conllevará hacer sacrificios. Clem debe construir una vida y convertirse en líder mientras sigue cuidando de AJ, un niño huérfano y lo más parecido a una familia que le queda. En esta conmovedora temporada final, condicionarás tu relación con los demás, te enfrentarás a los caminantes y determinarás cómo acaba la historia de Clementine.

Skybound Games, será la responsable del lanzamiento de esta temporada final de la saga, desarrollada originalmente por la ya disuelta Telltale Games. Tras el cierre del estudio, Skybound decidió rescatar a parte del equipo creativo original para poder dar una conclusión a la historia de Clementine. Así el nuevo equipo, conocido como Still Not Bitten, une fuerzas con la editora para concluir esta historia narrativa.