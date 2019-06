The Diamond Casino & Resort abre sus puertas en 'GTA V'

Un nuevo proyecto de construcción ha irrumpido en GTA V. A continuación, tenéis más detalles sobre este nuevo destino de lujo y complejo de entretenimiento, como ningún otro en Los Santos, al sur de San Andreas. De hecho, puede que, mientras estabas parado en un atasco en la autopista de Los Santos, te hayas percatado de que estaban terminando de construir un pequeño edificio ubicado entre Vinewood Hills y el precioso paisaje de las montañas Tataviam. No dejes que la reciente retirada del cartel descolorido de Próxima apertura te disuada: The Diamond Casino & Resort, el nuevo destino de lujo y el mayor centro de entretenimiento de masas de su clase en el sur de San Andreas, abrirá sus puertas este verano.

The Diamond Casino & Resort promete no dejar indiferente a nadie y ofrecerá lujosos servicios, tiendas exclusivas, ocio de primera e instalaciones de juego punteras. No importa si vas a pasar la noche con amigos o si quieres hacer una breve escapada en solitario, The Diamond Casino & Resort está abierto para todos. Ve a descubrir el lujo y la elegancia que ofrece The Diamond, como los mejores recepcionistas, servicio de aparcacoches, la emoción de girar la ruleta de la fortuna para poder ganar premios que te cambiarán la vida, una minuciosa selección de licores en los bares y salas vip, varios juegos de mesa sofisticados y mucho más.

Próximamente se ofrecerán más detalles del añadido más grande y extravagante de la extensa metrópolis de Los Santos, y podrás verlo por dentro.