La nueva entrega de The Legend of Zelda es Tears of the Kingdom y se confirma para 2023

Ajustado al cierre de la última emisión del formato Nintendo Direct, la casa de entretenimiento japonesa ha confirmado que el próximo juego principal de la serie ‘The Legend of Zelda’ se identificará con el subtítulo oficial ‘Tears of the Kingdom’. También anuncia que la esperada secuela directa de ‘Breath of the Wild’ de 2017 llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023.

De regreso a Hyrule

La ocasión también estuvo marcada por un nuevo tráiler del juego que revela más detalles sobre su ambientación y mecánica. Además de explorar las vastas tierras de Hyrule, los jugadores también podrán usar plataformas y otros medios especiales para acceder a un reino de islas en el cielo y “más allá”, según Nintendo.

El vídeo publicado por el desarrollador japonés muestra una secuencia que deja ver unos misteriosos paneles, en los que parece encontrarse una representación de la Princesa Zelda, con el protagonista, Link, abriendo unas puertas gigantes para salir de una estructura colosal. Otros detalles dejan entrever la presencia de nuevos métodos de navegación, entre los que se incluye un pájaro que le permite volar libremente por los cielos del juego.

Tears of the Kingdom

Tal como Nintendo había informado previamente, el nombre comercial completo del videojuego no se había desvelado, hasta ahora, debido a que “contiene importantes revelaciones sobre su trama”. Así, con un vistazo detenido del último tráiler se puede apreciar diferentes momentos de la nueva aventura y algunos de los atuendos que Link podrá utilizar. Mientras que en algunas imágenes el protagonista luce, aparentemente, el mismo atuendo básico de ‘Breath of the Wild’, en otros planos viste una especie de kimono y se percibe una larga melena. El elemento común entre los dos momentos es el hecho de que el brazo derecho del protagonista parece haber sufrido una transformación por algún tipo de artefacto antiguo.

Todo un secreto

Nintendo mantiene en secreto la trama de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, que en principio debería explorar más a fondo la relación entre Link, Zelda y el villano Ganon. Se espera que se publiquen más detalles en los próximos meses a medida que se acerque la fecha de lanzamiento. Sin más, te dejamos disfrutar del breve, pero intenso vídeo, que se acompaña del siguiente texto: “Además de las vastas tierras de Hyrule, la nueva entrega de la serie The Legend of Zelda transportará a los jugadores a los cielos y mucho más allá. La inmensa aventura de Link arrancará de nuevo en la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023.”