The Quarry: Una aventura cinematográfica a la altura del séptimo arte

Supermassive Games tiene un extenso historial de videojuegos que desdibujan la frontera entre el séptimo arte y la industria del entretenimiento digital. El estudio, encargado de videojuegos como ‘Until Dawn’ o la aclamada antología de ‘The Dark Pictures’, sabe perfectamente cómo enganchar al jugador con sus personajes, su trama y las consecuencias de los actos del jugador. La responsabilidad como arma podría ser una de sus banderas, pues los guiones que presenta la compañía siempre ponen al que lo disfruta entre la espada y la pared.

Y en esta ocasión no iba a ser diferente. ‘The Quarry’, el videojuego que hoy nos ocupa, recoge todo lo aprendido en anteriores producciones y lo presenta empaquetado con una atmósfera cinematográfica y una violencia grotesca. Nueve monitores de campamento en Estados Unidos, una casa en la que pasar la noche, un bosque inexplorado y unos vecinos con malas intenciones, son algunos de los ingredientes de este videojuego de suspense que hará las delicias de los amantes del cine. Preparad el mando y las palomitas, que comenzamos.

Al otro lado del campamento

Como era de esperar, y como viene siendo habitual dentro del género del terror y el suspense, el inicio nos presenta a un grupo de chavales despreocupados con ganas de pasarlo bien. Desde la butaca del cine -o con el mando en la mano- nos creemos muy listos a sabiendas de que algo horrible va a suceder, pero ¿quién no querría divertirse un rato después del trabajo?

La trama comienza finalizando un campamento de verano donde nuestros protagonistas ejercen de monitores. Sabemos que el trabajo -y los niños- terminan agotando la energía de cualquiera, por lo que nuestros nueve protagonistas deciden quedarse un poquito más en Hackett’s Quarry, Y aquí comienza nuestra aventura como maestro del juego: nosotros controlamos el destino de los personajes, y aquellos con los que simpaticemos tendrán más posibilidades de salvarse. Quizá seamos buenos y pretendamos salvarlos a todos… o no.

En este sentido, el videojuego va abriéndose camino permitiéndonos controlar a cada uno de ellos en sus respectivos niveles. Sin hacer demasiados estripes y, siendo honestos, los clichés van y vienen durante toda la aventura.

Elige bien o paga las consecuencias

Como decíamos, el videojuego se inspira en el cine de terror donde no se sabe quién va a sobrevivir y quién va a caer antes de que termine la cinta. Y es que la jugabilidad de ‘The Quarry’ se reduce, en esencia, a la toma de decisiones constante y a algunos momentos donde pulsar el botón que aparece en pantalla para movernos o aguantar la respiración. Todos los personajes se controlan exactamente igual, en una vista en tercera persona que simula una grabación cinematográfica y con algunos momentos de exploración, recogida de coleccionables y cartas del tarot.

Y es que, si los juegos de Supermassive Games siempre han sido títulos donde la jugabilidad pasaba a un segundo plano en pos de la inmersión dramática, en ‘The Quarry’ este hecho se ha potenciado hasta el punto

de poder disfrutar del juego sin la necesidad de tocar un botón, como bien permite el modo película. Esto, de hecho, no es malo per se, pues permite disfrutar de lo no visto en la primera vuelta del juego sin tener que volver a ver las mismas secuencias.

En cualquier caso, y visto lo bien que el estudio ha hilado a la hora de construir la trama, entendemos, ya en la primera vuelta, que cada vez que la acción se detenga para darnos una u otra opción, estaremos cogiendo un camino u otro en la aventura. Algunas decisiones tienen su impacto pocas secuencias después; otras, sin embargo, habrá que avanzar durante los episodios para poder ver su resultado. De la misma manera, tampoco estaremos al cien por cien seguros de que hayamos tomado la decisión correcta, puesto que la obra presenta lo nuclear, dejándonos con la duda de si tendríamos que habernos quedado a ayudar a un compañero o hicimos bien al salir corriendo.

‘The Quarry’ es un videojuego que invita a la rejugabilidad y también al disfrute en compañía. El modo multijugador no es real, sino que invita a los jugadores a seleccionar los personajes que quieran controlar y así ir pasándose el mando para construir una aventura única en cada partida.

Un futuro prometedor en el plano audiovisual

‘The Quarry’ es, de lejos, el videojuego mejor construido por parte de Supermassive Games, y no sólo a nivel histórico, sino también audiovisual. Si el estudio ya nos encandiló con propuestas anteriores, ahora la compañía ha echado toda la carne en el asador para mostrarnos un apartado técnico que quita el hipo, con unos modelados que a veces se confunden con la realidad y unas animaciones faciales y expresiones que dan hasta miedo de lo bien construidas que están. Lo mismo ocurre con la ambientación y la iluminación de la obra, que rinde estupendamente bien tanto en las videoconsolas de sobremesa como en ordenador. La música, por su parte, acompaña la tensión de la aventura y se permite el lujo de ir acompasando cada momento escénico con un doblaje al castellano que mantiene un buen nivel en todo momento.

En resumidas cuentas, ‘The Quarry’ es uno de esos videojuegos que entran por los ojos y nos mantienen enganchados en la pantalla hasta que desvelamos su final. Un final, que, por suerte, cuenta con decenas y decenas de variantes que permiten que la obra sea disfrutada una y otra vez hasta conseguir ver todo. Cualquier amante del cine de terror, de los videojuegos dramáticos o de las aventuras en general, tiene una espeluznante y grotesca cita con la mejor producción de Supermassive Games hasta la fecha. Advertidos estáis.