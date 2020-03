¿Un nuevo 'Tony Hawk's Pro Skater' en desarrollo para 2020?

No dejan de surgir comentarios y rumores sobre el posible regreso de la serie deportiva Tony Hawk, que, a pesar de una larga e injustificada ausencia, continúa ocupando un lugar entre los títulos predilectos de toda una generación de jugadores. Y no hay que desanimarse, porque ahora la banda de punk australiana The Death Set ha publicado en redes sociales que han cerrado una licencia para explotar cinco de sus canciones en un nuevo juego que se lanzará en 2020, e incluso van más allá, asegurando que próximamente tendremos datos sobre el proyecto.

Lo que la banda asegura en sus publicaciones no puede considerarse un anuncio oficial, pero sin duda ha llamado la atención, ya que es posible que se hayan violado los acuerdos de confidencialidad que van ligados a estos contratos. En todo caso, las especulaciones sobre un nuevo Tony Hawk's Pro Skater se remontan a noviembre, cuando la patinadora Lizzie Armanto aseguraba que se encontraba trabajando en el nuevo juego. Antes de esto, surgían informaciones que revelaban el desarrollo de dos entregas de la franquicia, sin embargo, todavía no hay confirmación oficial de ningún tipo. ¿Está Activision trabajando realmente en el regreso de Tony Hawk? Si es así, ¿se trata de un nuevo capítulo o alguna remasterización?