'World of Warcraft: Battle for Azeroth' da la bienvenida a dos nuevas razas

En el último contenido de World of Warcraft: Battle for Azeroth, dos razas aliadas se unen a la batalla, llegan cambios a las profesiones de los jugadores con nuevas herramientas de trabajo y algo misterioso se cuece en la Hermandad de Camorristas. Pero a diferencia de lo que suele ocurrir en juegos de este tipo, las nuevas facciones no se podrán utilizar de inmediato, sino que tendrán que desbloquearse.

Ahora, tras la instalación de la actualización, los jugadores con profesiones de artesanía podrán embarcarse en misiones para obtener unas herramientas de trabajo especiales que les proporcionarán ventajas o habilidades únicas.

Durante mucho tiempo, la Hermandad de Camorristas ha sido el epicentro de toda clase de sórdidas actividades y ahora nos llega una nueva cadena de misiones que nos permitirá resolver un caso de asesinato. Además, la actualización ofrece más cosas que descubrir, como las misiones que continúan con la campaña de guerra y los últimos avances de Magni Barbabronce. Pero si aún os encontráis completando las campañas de guerra de la Horda y de la Alianza, no os preocupéis, hemos organizado una breve guía sobre lo que debéis hacer para desbloquear las nuevas razas aliadas.Para desbloquear a los Trolls de Zandalari, primero hay que alcanzar el nivel de reputación Exaltado con el imperio Zandalari. Conseguir el logro ¡Zandalar eterno!, completar los siguientes logros en el continente de Zandalar: El trono de Zuldazar, El corazón oscuro de Nazmir, Secretos en la arena, Pacto de sangre y El último sello. Además, hay que conseguir el logro Mareas de venganza. Completar la campaña de guerra de Mareas de venganza con la Horda: La victoria es nuestra, Planes de batalla de Mekkatorque, Por la entrada principal y Sal a plantarles cara.

Cuando esté disponible la próxima actualización de contenido, los jugadores que cumplan estos requisitos obtendrán acceso a una cadena de misiones para reclutar a los Zandalari como raza aliada. Cuando se completen estas misiones, recibirán el logro Razas aliadas: trols Zandalari y podrán crear un nuevo Zandalari en la pantalla de creación de personajes. Hay que advertir que, aunque la campaña continúa en la banda Batalla de Dazar'alor, no es necesario completarla para acceder a la nueva raza.

Subiendo el nivel 20 al 110 con el nuevo trol Zandalari, se desbloquea un conjunto de armadura dinástica único para esta raza aliada. También permite acceso a una nueva montura, el cuernoatroz Zandalari, que se añadirá a la colección durante la creación del personaje y que podrán utilizar todos los personajes de la Horda.

Para desbloquear a los Humanos de Kul Tiras, hay que llegar al nivel de reputación Exaltado con Almirantazgo de la Casa Valiente. Conseguir el logro Una nación unida. Completar los siguientes logros y misiones en el continente de Kul Tiras: Una nación unida, Maestro cultural de Kul Tiras y El orgullo de Kul Tiras. Conseguir el logro Mareas de venganza. Completar la campaña de guerra de Mareas de Venganza con la Alianza: La guerra continúa, El agente durmiente, Fechoría resuelta y El que sigue el camino de la luz.Con la misma mecánica, cuando esté disponible la actualización de contenido, aquellos que cumplan los requisitos obtendrán acceso a una cadena de misiones para reclutar a los humanos de Kul Tiras como raza aliada. Cuando se completen estas misiones, recibirán el logro Razas aliadas: Kul Tiras y seguir los mismos pasos.

Si subís del nivel 20 al 110 con el nuevo humano de Kul Tiras, conseguiréis un conjunto de armadura dinástica único para esta raza aliada. También desbloquearéis una nueva montura, el destrero de Kul Tiras, que se añadirá a vuestra colección durante la creación del personaje y que podrán utilizar todos vuestros personajes de la Alianza.

World of Warcraft: Battle for Azeroth está disponible para PC y compatibles.