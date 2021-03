'The Outer Worlds: Asesinato en Erídano': Obsidian cierra uno de los mejores RPG con sorpresa

En 2019, The Outer Worlds se alzaba con un amplio número de premios y reconocimientos. Sus creadores, Obsidian Entertainment, con una amplia experiencia en el sector y grandes franquicias como Fallout New Vegas o Pillars of Eternity entre otros, apostaron por un juego singular: su género, el formato, humor y unas mecánicas basadas en desvelar una historia llena de contenido.Tras un primer DLC sin mucho éxito, la desarrolladora ha apostado todo con Asesinato en Erídano, cambiando las reglas en una especie de giro más propio de series de televisión. En esta nueva expansión se da una vuelta de tuerca al juego, con una propuesta centrada en la resolución de un asesinato. Eso sí, no olvidan la exploración, acción y el diálogo, pero con una misión principal muy diferente a lo que esperamos. Para ello utilizaremos nuevos gadgets con los que podremos estudiar pistas e incluso aventurar lo que sucederá en el futuro. Este nuevo gadget será una de las principales novedades y nos acompañará durante casi toda la aventura, investigando pistas y siguiendo rastros.

El juego se desenvuelve como una película de detectives y dependerá de nosotros cómo: si somos un detective sesudo y buscamos ser eficaces o bien siendo un investigador trol, buscando el humor en cada situación y volver locos a los personajes. Éste es el principal acierto de la expansión, que nos permite llegar a finales completamente diferentes dependiendo de nuestras decisiones.

El título juega constantemente con el humor en las conversaciones y una trama que se va desvelando poco a poco. Por supuesto, como hemos indicado con anterioridad, no faltan las fases de exploración y acción tal y como los jugadores del juego base y del primer DLC podrían esperar. Del mismo modo podremos elevar el nivel máximo en tres y desbloquear opciones adicionales para personalizar las habilidades aún más, con nuevas armas de ciencia y conjuntos de armadura variados.

Como curiosidad, hay que indicar que este DLC no es la continuación del juego base, ni siquiera del primer DLC, se trata de una historia completamente independiente a la que podremos acceder acabando una línea de misiones de la historia principal.

En conclusión, Asesinato en Erídano es una grata y agradable sorpresa, un DCL divertido, original y muy loco, un final de fiesta fantástico para un título que ha supuesto un gran éxito para el relativamente joven estudio Obsidian Entertainment.