El juego en la nube de Xbox recibirá funcionalidad de soporte para teclado y ratón

El mes de marzo ha llegado y con él, los nuevos títulos para el servicio Xbox Game Pass. Una de las novedades más aplaudidas ha sido la incorporación de ‘Microsoft Flight Simulator’ a los servicios en la nube de Xbox, lo que habilita a los usuarios que no cuentan con una consola de actual generación (Xbox Series S/X) o con un ordenador capaz de ejecutar el simulador de vuelo de Microsoft a aventurarse a surcar el aire jugando desde cualquier PC, Xbox One o dispositivo móvil, independientemente de su configuración.

Uno de los problemas recurrentes dentro de las posibilidades que ofrece el juego en xCloud se repiten con la llegada de ‘Flight Simulator’ y están relacionados con la limitación de sus opciones de control, que tan solo ofrece soporte para controladores o vía táctil (en dispositivos móviles) y no contempla el uso de teclado y ratón en el servicio de streaming, pero, Jorg Neumann, responsable de ‘Microsoft Flight Simulator’, ha arrojado un poco de luz sobre la solución a este problema:

"Este es un soporte a nivel de plataforma, así que no tiene nada que ver con nosotros, obviamente el ratón/teclado funciona para nuestro simulador. El equipo de la plataforma está trabajando en esto y no puedo dar una fecha porque no sé sus planes, pero se acerca, y estamos hablando de hacer funcionar el teclado", anticipa Neumann.

Como se puede deducir de estas declaraciones, el grupo responsable de desarrollar y aplicar la herramienta ya está trabajando en la funcionalidad y pronto será parte de xCloud. El propio ejecutivo estima que para junio de este año ya se podrá jugar al aplaudido simulador de vuelo de la compañía con teclado y ratón, así como a muchos otros juegos disponibles en formato streaming, por ejemplo, ‘Halo Infinite’. "En los próximos meses, no semanas, y podría ser... Espero que esté listo para junio, pero no puedo asegurarlo", agregó el jefe de desarrollo de ‘Microsoft Flight Simulator’.

La nueva edición del simulador de vuelo no ha dejado de ganar protagonismo desde su lanzamiento, entre otras cuestiones, por desplegar un nivel gráfico capaz de dejar a cualquiera impresionado y permitir a los pilotos virtuales manejar con extrema fidelidad desde aviones ligeros hasta transportes pesados y de fuselaje ancho para explorar los cielos de un mundo realista y detallado.