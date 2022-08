Antes de despedirnos de las vacaciones nos preguntamos, ¿A qué hemos jugado este verano en el móvil?

‘Uptodown’, es decir, la plataforma independiente de aplicaciones hace público un análisis basado en sus datos de descargas, señalando los juegos de móvil más populares en España en el verano de 2022. ¿Te interesa saber a qué hemos jugado este verano los españolitos y españolitas? No pierdas detalle, porque el mercado de videojuegos para dispositivos móviles no ha parado de aumentar desde que hace ya unos cuantos años. Millones de usuarios se divierten a diario con todo tipo de juegos móviles, desde conocidas y exitosas obras como 'Candy Crush' hasta adaptaciones de los juegos más punteros de PC y consola como 'Fortnite' o 'Call of Duty'.

El análisis de la plataforma de apps analiza los datos obtenidos desde el 1 de julio hasta el día de hoy en España, examinando un total de 3,16 millones de descargas. Y entre todos estos datos, destaca un claro ganador: 'Stumble Guys', que está arrasando estos últimos meses.

Stumble Guys, el juego del verano

El estudio desvela que el videojuego inspirado en el popular 'Fall Guys', es el título móvil del verano. Acumulando más de 190.000 descargas en España en estas últimas semanas y con una popularidad que no para de crecer, el juego desarrollado por Kitka Games ha pegado un golpe sobre la mesa. Gracias a su simplicidad mecánica y buen funcionamiento en todo tipo de dispositivos, ha conseguido conquistar a millones de jugadores y mantiene una comunidad de lo más activa. Sin duda, una de las grandes sorpresas de este 2022.

Tampoco podemos olvidarnos de 'Toca Life: World'. Aunque su propuesta no es reciente, esta app reúne todas las aplicaciones ‘Toca Life' previamente lanzadas en un solo lugar. Estrenada este mismo 2022, la recopilación ha conseguido encandilar a millones de jugadores de todo el mundo con su estilo “casual”. Con más de 8.000 descargas en España desde el mes de julio, se coloca como otro de los juegos del verano.

No faltan clásicos modernos

En la lista de los más jugados del verano tampoco faltan los grandes conocidos. 'Gacha Life', 'Brawl Stars', 'Among Us' o 'Subway Surfers', con más de 45.000 descargas en conjunto, son algunas de estas obras incombustibles en el mercado móvil.

Se trata de títulos que cuentan con algunos años a sus espaldas pero que, sin embargo, siguen gozando de una gran popularidad entre los usuarios, con actualizaciones constantes y comunidades que se mantienen muy activas. Una particularidad clave para mantener a flote estos videojuegos en un mercado cada vez más saturado.

Las grandes adaptaciones también triunfan

Como es lógico, la mayor potencia de los teléfonos permite que grandes videojuegos, antiguamente exclusivos de PC y consola, hayan podido dar el salto a este formato. 'Fortnite' (con cerca de 60.00 descargas) se sigue manteniendo como el rey del género Battle Royale en nuestro país

durante este verano. Le siguen el videojuego del deporte rey, 'eFootball PES 2022' (7.417 descargas); y uno de los shooters por excelencia, 'Call of Duty: Mobile' (6.502 descargas).

Top 10 juegos móviles más descargados