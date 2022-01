Cómo jugar a wordle: guía para el adictivo juego de palabras gratuito

Wordle podría considerarse como el primer juego viral del 2022. Gracias a su explosión en redes sociales, este juego está enganchando a miles de jugadores. Si quieres aprender a jugarlo bien, nosotros te explicamos cómo.

¿Qué es Wordle?

Primero hablemos de la idea principal de este juego. El nombre Wordle es un juego de palabras, ya que viene del apellido del creador llamado Josh Wardle. Aunque pueda parecer sencillo, puesto que tiene una mecánica muy básica, se puede volver de lo más complejo. Es un juego que consiste en resolver palabras de 5 letras. Cada día, hay una de estas palabras que va cambiando y los jugadores tienen 6 intentos en cada partida para resolverlas.

¿Cómo jugar a Wordle?

A priori, no parece nada especial, y parece similar a otros juegos de palabras. Sin embargo, la magia en Wordle está en los intentos para adivinar las palabras. Cuando acertamos una letra, esta se vuelve de color verde. Por otra parte, si escogemos una letra que se encuentra dentro de la palabra, pero en otra posición, se volverá de color amarillo. De este modo, se incentiva al jugador a seguir probando según sus elecciones.

He aquí uno de los motivos por los que Wordle ha triunfado en redes sociales: los jugadores pueden compartir las casillas que han acertado en redes como Twitter. Solo puedes ver los colores, pero no la palabra en cuestión, para no partir con ventaja en caso de que quieras probarlo tú.

La de hoy me ha parecido muy difícil, pero ha caído // Wordle 202 4/6⬛⬛⬛⬛⬛🟨⬛⬛⬛⬛🟩🟨⬛🟨⬛🟩🟩🟩🟩🟩 — Outconsumer (@Outconsumer) January 7, 2022

Uno de los principales inconvenientes del juego es que solo se encuentra en inglés, por lo que deberás saber un poco de la lengua de Shakespeare para poder probarlo. No obstante, debes saber que aunque sea un juego que parezca muy adictivo, no te va a consumir demasiado tiempo. Según el autor, te llevará 3 minutos al día.

Es probable que en un tiempo llegue una versión en español y en otros idiomas, gracias al éxito que está cosechando. Wordle tenía 90 jugadores en noviembre y llegó hasta más de 300.000 el pasado domingo día 2 de enero. Si quieres jugarlo, de momento solo está disponible en versión web y puedes hacerlo desde este enlace.