Marvel Cosmic Invasion, un beat ‘em up cósmico que entiende y respeta la esencia de Marvel

Empecemos hablando claro: Marvel Cosmic Invasion no es solo un nuevo beat ‘em up ambientado en el universo Marvel. Decir eso sería quedarse corto. Es una auténtica carta de amor a la era dorada del cómic y a los arcades clásicos. Dotemu y Tribute Games, tras el enorme éxito de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, vuelven a demostrar que entienden como pocos cómo actualizar fórmulas clásicas sin traicionar su espíritu. El resultado es un juego tan accesible como profundo, tan nostálgico como sorprendentemente moderno. Y sobre todo, adictivo como pocos.

Desde el primer momento, Marvel Cosmic Invasion deja claro cuál es su propuesta: acción directa, frenética y muy satisfactoria, pero con un giro estratégico que marca la diferencia. El sistema Cosmic Swap, que permite elegir dos superhéroes por nivel y alternar entre ellos en tiempo real, aporta una capa táctica muy bien integrada. No se trata solo de repartir golpes, sino de combinar habilidades, enlazar combos únicos y decidir cuándo cambiar de personaje para maximizar el daño o salir de situaciones comprometidas. Esta mecánica convierte cada partida en un pequeño laboratorio de experimentación, incentivando la rejugabilidad.

El juego cuenta con un variado elenco de héroes.

El elenco de quince personajes jugables es uno de los grandes triunfos del juego. A los héroes más populares como Spider-Man, Lobezno, Capitán América, Iron Man, Tormenta o Pantera Negra se suman figuras cósmicas y menos habituales como Phyla-Vell, Beta Ray Bill, Nova o Estela Plateada. Cada personaje se siente distinto, con animaciones, ataques y habilidades que reflejan fielmente su personalidad y poderes, lo que evita la sensación de clonación tan habitual en el género.

El modo cooperativo, tanto local como online para hasta cuatro jugadores, es otro de los pilares de la experiencia. El sistema de dificultad adaptativa funciona de forma notable, ajustando el reto en función del número de jugadores y manteniendo el equilibrio entre desafío y diversión. Además, el sistema de entrada y salida dinámica facilita que cualquier jugador se sume o abandone la partida sin romper el ritmo, reforzando su espíritu arcade y familiar.

A nivel de contenido, Marvel Cosmic Invasion cumple con nota. El modo Campaña ofrece una aventura accesible para todo tipo de jugadores, mientras que el modo Arcade, con modificadores desbloqueables, está claramente pensado para quienes buscan un reto mayor y dominar el sistema de combate. Los villanos, encabezados por Annihilus y acompañados por amenazas como Thanos, M.O.D.O.K. o Taskmaster, aportan variedad y momentos memorables, aunque en algunos tramos se echa en falta un poco más de profundidad en sus enfrentamientos.

Visualmente, el juego es sencillamente espectacular. El pixel art de Tribute Games brilla con luz propia, reinterpretando los diseños clásicos de Marvel con una animación fluida y llena de personalidad. Cada escenario, desde Nueva York hasta Wakanda o la Zona Negativa, está repleto de guiños y homenajes que harán las delicias de los fans. A esto se suma una banda sonora firmada por Tee Lopes, enérgica y vibrante, que acompaña a la perfección la acción y refuerza esa sensación de estar ante una recreativa moderna.

Eso sí, quienes busquen una narrativa profunda o una evolución más ambiciosa del género pueden encontrar la propuesta algo conservadora. Marvel Cosmic Invasion no pretende reinventar el beat ‘em up, sino perfeccionarlo y celebrarlo, y ahí es donde reside tanto su mayor virtud como su principal limitación.

Su aspecto pixel art es una oda a los que ya pintamos canas.

Y hablando de limitaciones, el juego no viene doblado al castellano por lo que tendremos que conformarnos con la traducción de todos los textos e intentar entender lo que nos cuentan los héroes mientras reparten mamporros en el fragor de la batalla. Es quizás el mayor debe que le encuentro a este título que rebosa calidad por sus cuatro costados.

En definitiva, Marvel Cosmic Invasion es un título que cumple con creces lo que promete: diversión inmediata, combates sólidos, un plantel de personajes excepcional y un respeto absoluto por la historia y el legado de Marvel. Por 29,99 euros se presenta como una opción imprescindible tanto para los amantes de los brawlers clásicos como para los fans del universo Marvel que quieran vivir una aventura cósmica cargada de nostalgia, energía y acción sin concesiones. Yo voy a seguir haciéndolo en mi Asus Rog Ally donde corre a la perfección. Tú, lector, ya estás tardando.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave digital para Steam (PC) que nos ha enviado Salima Cosmocover.