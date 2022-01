Así es el movimiento estratégico de Microsoft al hacerse con los activos de Activision-Blizzard y todas sus franquicias

Una nueva sacudida sísmica ha paralizado la industria del ocio interactivo. El epicentro se localiza en las oficinas de Microsoft y el detonante ha sido el anuncio de adquisición de Activision-Blizzard por un valor de 68.700 millones de dólares. El editor responsable de franquicias como Call of Duty, World of Warcraft o Candy Crush, en la actualidad atraviesa un momento realmente complicado, ya que

durante los últimos meses está siendo fuente de polémicas, denuncias y sentencias relacionadas con el abuso a sus trabajadores y las condiciones laborales que se incentivaba entre sus ejecutivos y directores.

Conforme a la legislación, el acuerdo debe ser aprobado por las autoridades financieras, pero la nota de prensa anticipa que "cuando la transacción se confirme, Microsoft se convertirá en la tercera compañía de juegos más grande en términos de ingresos, detrás de Tencent y Sony”, explican desde las oficinas de Xbox. "La adquisición incluye franquicias icónicas de los estudios Activision, Blizzard y King, como Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty y Candy Crush, así como deportes electrónicos globales a través de Major League Gaming (MLG) con más de 10.000 empleados".

Marcar el comienzo de una nueva era de juegos

La empresa también ha ofrecido una valoración del CEO de Microsoft, Satya Nadella: "Estamos invirtiendo profundamente en contenido, comunidad y nube de clase mundial para marcar el comienzo de una nueva era de juegos que pondrá a los jugadores y creadores primero, y hará que los juegos sean seguros, inclusivos y accesibles para todos”.

Phil Spencer, jefe de la división de Xbox y ahora CEO de Microsoft Gaming, también ha realizado su propia declaración: "Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de trabajar con personas increíbles, talentosas y dedicadas en Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys For Bob, Treyarch y todos los equipos de Activision Blizzard"

Según Spencer, la editora mantendrá su estructura de forma independiente hasta que se formalice el acuerdo. "Una vez que se complete el trato, Activision Blizzard me informará como director ejecutivo de Microsoft Gaming”, advierte el jefe de Xbox. También significa que, en principio, Bobby Kotick, el impopular CEO de Activision Blizzard, seguirá al frente de la empresa durante el período de transición.

En julio de 2021, el Estado de California presentó una demanda contra Activision-Blizzard derivada de su cultura laboral tóxica y abusiva, especialmente contra las empleadas, sacando a relucir no solo una brecha salarial entre trabajadores de diferentes géneros, también revelando varios casos de acoso y abuso sexual dentro de la empresa, uno de ellos incluso termino en suicidio. La respuesta inicial de la empresa, desacreditando las acusaciones provocó protestas por parte de

los trabajadores, especialmente en Blizzard, que fue foco de las denuncias iniciales. Otros informes que comenzaron a surgir durante los meses siguientes, revelaron cómo Bobby Kotick habría estado al tanto de los casos de abuso no solo en Blizzard, sino en los estudios de Activision, pero no habría tomado ninguna medida para abordarlas. En su mensaje, Spencer advierte que busca un entorno inclusivo y seguro para los equipos de desarrollo:

"Como empresa, Microsoft está comprometida con nuestro viaje hacia la inclusión en todos los aspectos del mundo de los juegos, tanto entre los empleados como con los jugadores. Valoramos profundamente la cultura de estudio individual. También creemos que el éxito creativo y la autonomía van de la mano con el tratamiento de cada persona con dignidad y respeto. Exigimos esto de todos nuestros equipos y líderes. Esperamos extender nuestra cultura de inclusión proactiva a los grandes equipos de Activision Blizzard". Por supuesto, el acuerdo aún no está oficialmente cerrado y debe ser refrendado en varias partes del mundo ante una posible violación de las leyes antimonopolio.

Ahora llegan los efectos prácticos de esta adquisición. Lo más inmediato será la llegada del catálogo completo de Activision-Blizzard a Xbox Game Pass y el estreno de sus novedades desde el día de lanzamiento sin cargo extra. ¿Pero los títulos de sus franquicias serán exclusivos para Xbox o también se lanzarán en PS5? Los seguidores de videojuegos como Call of Duty y World of Warcraft se preguntan si los juegos de la compañía se convertirán en una exclusiva para Windows PC y Xbox o si en parte, seguirán siendo títulos multiplataforma. Aunque Microsoft no ha disipado todas las dudas al respecto, desde las oficinas de la multinacional americana se ha distribuido un comunicado oficial sobre la futura gestión de las marcas: "Los juegos de Activision-Blizzard son jugables en una variedad de plataformas y tenemos la intención de seguir apoyando a estas comunidades en el futuro". Es posible, entonces, que se continúen publicando algunos juegos para PlayStation, sin embargo, la mayoría "será exclusivamente para el ecosistema Xbox".