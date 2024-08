Star Wars Outlaws: descubre la hoja de ruta post-lanzamiento del esperado videojuego

A falta de pocas semanas para la puesta de largo de ‘Star Wars Outlaws’, la casa de entretenimiento gala Ubisoft, ha revelado la hoja de ruta que detalla las expansiones que nos esperan dentro del Pase de Temporada, además de la fecha de lanzamiento prevista para cada una de ellas.

Wild Card y A Pirate's Fortune

El primer paquete de contenido está previsto para llegar en el último trimestre de 2024, se llamará “Wild Card” y se centrará en la figura de Kay infiltrándose en el torneo Sabacc. Sin embargo, allí el personaje se cruzará con Lando Calrissian y descubrirá que hay mucho más en juego de lo que esperaba.

La segunda expansión de ‘Star Wars Outlaws’ se llamará "A Pirate's Fortune" y nos permitirá acompañar a Kay mientras se desata la venganza de Hondo Ohnaka contra una banda de piratas. En este caso se espera que la ampliación de la experiencia se publique durante el segundo trimestre de 2025.

En paralelo a estas expansiones también se ofrecerán contenidos exclusivos como “Jabba's Gambit” y paquetes cosméticos para los jugadores. En el lanzamiento podremos acceder a “Kessel Runner”, mientras que junto al primer paquete de contenido llegarán al público dos configuraciones más: “Hunter's Legacy” y “Cartel Ronin”.

Massive Entertainment, el desarrollador del juego, y el editor Ubisoft no tienen previsto lanzar más contenido para ‘Star Wars Outlaws’; sin embargo, esto no significa que el soporte para la entrega se limite a los elementos anunciados, ya que las actualizaciones pueden sumar nuevas funciones, así como modos que pueden incluirse en la experiencia.

El lanzamiento de Star Wars Outlaws

Vale la pena señalar que los altos mandos de Ubisoft ya están preparando activamente el debut del videojuego, que estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC a partir del 30 de agosto de 2024.

El título es parte de una iniciativa de Lucasfilm que permite a otros productores licenciar y crear experiencias de la franquicia, además de Electronic Arts, con quien han mantenido una larga relación exclusiva.

Además de ‘Star Wars Outlaws’ de Ubisoft, también se espera con mayor o menor grado de expectación ‘Star Wars Eclipse’ -Quantic Dream- y ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ -Saber Interactive-, descontando las remasterizaciones, como ‘Star Wars: Bounty Hunter’, título publicado por Aspyr Media.

Sinopsis

“Experimenta el primer juego de mundo abierto de Star Wars y explora planetas únicos por toda la galaxia, tanto nuevos como clásicos. Encarna a Kay Vess, una buscavidas que busca la libertad y la manera de comenzar una nueva vida. Lucha, roba y engaña a los sindicatos del crimen de toda la galaxia y únete a la lista de los más buscados.”

Star Wars en mundo abierto

Ambientado en el archiconocido universo creado por George Lucas, este videojuego de acción de mundo abierto de Ubisoft promete a los jugadores vivir como forajidos, luchando en un mundo lleno de peligros y oportunidades. Con una rica narrativa y opciones que afectan al desarrollo de la historia, ‘Star Wars Outlaws’ se presenta con la firme intención de ofrecer una nueva perspectiva del universo de ‘Star Wars’.