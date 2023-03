Todos los juegos de 'Resident Evil': desde 1996 hasta el 'remake' de su cuarta parte

Los jugadores aficionados al terror están de suerte: llega el esperado remake de Resident Evil 4, la modernización del aclamado título de 2005 que redefinió esta longeva serie de videojuegos. Con motivo de este lanzamiento, vamos hacer un repaso a esta importante franquicia.

Resident Evil (o Biohazard, como se llama en Japón) es la saga de juegos más vendida por la desarrolladora nipona Capcom. Creada por Shinji Mikami y Takuro Fujiwara, cuenta con nueve títulos principales y numerosos spin-offs. Todos ellos tienen a los zombis son su seña de identidad.

Desde 1996 hasta diciembre de 2022, Resident Evil ha vendido más de 135 millones de copias en distintas plataformas de juego en todo el mundo, según datos de la propia Capcom. Es, sin duda, una de las principales franquicias del mundo de los videojuegos. Tal es su popularidad que ha dado el salto a series de televisión, películas, cómics o hasta libros.

Con sus más y sus menos, esta saga es una de los principales representantes del subgénero survival horror, es decir, juegos de miedo centrados en una tensa exploración, resolución de puzles y una acción que pone las cosas complicadas al jugador, ya sea por las limitaciones del personaje, la falta de recursos o la dureza de los enemigos y situaciones que se plantean.

Si bien, su evolución durante tantos años no ha sido fácil. Capcom, unas veces con aciertos y otras con fracasos, ha tenido que ideárselas para intentar reciclar su jugabilidad y mantenerlos atractivos para la gran cantidad de seguidores que tiene. Algunas veces se le ha criticado por falta de originalidad y otras por inclinarse demasiado a la acción.

Pese a los cambios que haya podido experimentar, la compañía nipona ha sabido oír a sus seguidores y preservar bien su legado. Una muestra de ellos es su rentable política de remakes (tomar los títulos más antiguos y actualizarlos gráfica y jugablemente). Esta apuesta les ha salido estupendamente con gran acogida tanto de crítica como de ventas. Mantienen el espíritu del juego a la vez que lo acercan a nuevos públicos con sistemas más modernos. Es justo lo que ha pasado con el nuevo Resident Evil 4.

Pero es mejor ir viendo la evolución recorriendo cada uno de los títulos de esta longeva franquicia:

'Resident Evil' (1996)

Una mansión terrorífica, zombis y un grupo personajes que lo pasará fatal para poder escapar... Este juego tomó las bases del survival horror que ideó la desarrolladora Infogrames con Alone in the Dark y las popularizó.

Con una brillante ejecución técnica basada en modelos poligonales sobre fondos prerrenderizados y una jugabilidad muy ajustada, Capcom logró desarrollar un clásico instantáneo. Fue un gran éxito de venta y crítica.

'Resident Evil 2' (1998)

Más y mejor. La esperada segunda parte está considerada la más popular de la saga y una referencia en los juegos de terror.

La mansión dio paso a toda una ciudad sumida en el caos. Escenarios más vivos, personajes más detallados y una trama más oscura y compleja lo convirtieron en un bombazo que superó a su predecesor.

'Resident Evil 3: Nemesis' (1999)

La tercera parte pecó de conservadora a pesar de incluir, como gran novedad, a un enemigo implacable que perseguía al jugador durante casi todo el juego y un curioso sistema de decisiones. No fue suficiente ya que sus apartados técnico y jugable comenzaban a verse desfasados en una época en la que los avances eran muy rápidos en la industria.

Resident Evil empezaba a dar muestras de cansancio y Capcom debía empezar a innovar si quería salvar la franquicia.

'Resident Evil: Survivor' (2000)

El primero de los spin-offs era un juego en primera persona muy centrado en los disparos. Compatible con las pistolas de PlayStation, destacó por ser el primer Resident Evil completamente en 3D.

Este título puede entenderse como una prueba del desarrollador para ver hacia donde debía encaminarse en un futuro. Pese a sus novedades, no fue muy bien acogido dada su mala trama y su monótona jugabilidad.

'Resident Evil: Code Veronica' (2000)

Otro de los juegos más valorados de esta serie. Destacó por su gran avance gráfico (era completamente en 3D), por su trama y, sobre todo, por el gran reto que suponía para los jugadores con puzles más complejos y enemigos muy duros.

No obstante, la mecánica de juego seguía siendo muy similar a lo visto hasta entonces, con cámaras en puntos fijos y un personaje que se movía con un control poco fluido. En 2001, se publicó Resident Evil: Code Veronica X, una versión mejorada con más escenas cinemáticas.

'Resident Evil: Gaiden' (2001)

Exclusivo de Gameboy Color, estuvo muy limitado por la potencia de la máquina de Nintendo. La jugabilidad era demasiado básica... Una pena, porque el argumento era interesante.

'Resident Evil: Survivor 2- Code Veronica' (2001)

El segundo juego de disparos en primera persona tampoco gustó demasiado. En esta ocasión, se hizo una adaptación un tanto resumida del brillante Code Veronica.

Se le criticó el mal acabado general, tanto en gráficos como en jugabilidad.

'Resident Evil: Remake' (2002)

Capcom quiso actualizar el ya de por sí magnífico Resident Evil original y le salió un producto redondo. En este remake se volvió a los personajes poligonales sobre fondos prerrenderizados, pero llenos de efectos, detalles y a mayor resolución.

El resultado fue impecable en lo visual. Pese a tener más de 20 años ya, sigue impresionando. También se añadieron nuevas secciones que ampliaban la historia y se convirtió en el canon de la serie.

Sin embargo, la jugabilidad seguía siendo la clásica. Se introdujo algún ajuste, pero en esencia era la misma.

'Resident Evil: Zero' (2003)

Es la precuela del juego original. La prensa especializada entendía que el remake, publicado pocos meses antes, fuera fiel al clásico de 1996 en cuanto a jugabilidad, pero criticó a este título por arriesgarse tan poco y ofrecer más de lo mismo. Además, visualmente es muy parecido además.

Las quejas por el control tan rígido eran insistentes y a Capcom le quedó claro que en futuros juegos debía actualizar en este aspecto para ganar en fluidez.

'Resident Evil: Dead Aim' (2003)

Muchos lo consideran como el título que está a medio camino entre los dos Resident Evil Survivor y la cuarta entrega principal de la saga. Dead Aim tenía una perspectiva en tercera persona para explorar y pasaba a la subjetiva para disparar.

La idea era buena, pero su ejecución no estaba pulida del todo. Tampoco gustaron mucho su trama ni su personaje principal.

'Resident Evil: Outbreak' (2004)

Se trata de primer Resident Evil con la posibilidad de juego cooperativo en línea. El título permitía elegir entre ocho personajes distintos que tenían que escapar de la ciudad infestada de zombis.

Fue otra buena idea, pero el resultado final era bastante caótico por culpa de una interfaz que no ayudaba demasiado.

'Resident Evil: Outbreak- File #2' (2004)

Publicado poco después de la primera parte, ofrecía más escenarios e incluía la posibilidad de cargar el perfil del juego anterior para aprovechar los objetos desbloqueados en la otra entrega. Pecaba de lo mismo: era un juego confuso.

'Resident Evil 4' (2005)

Supuso la revolución que la serie necesitaba. La cámara dejaba de estar fija y pasaba a flotar sobre el hombro del personaje. La acción se hacía más directa y próxima al jugador, al estar más cerca del punto de vista del héroe. La mejoría en las secuencias de acción no alteraron la importancia de la exploración o la resolución de algunos puzles. El juego tenía un gran equilibrio entre los momentos frenéticos de combate y otros más calmados, pero de gran tensión debido a un ambiente muy opresivo. El ritmo mantenía siempre el interés.

Resident Evil 4 fue un éxito rotundo y muchos lo ven como uno de los mejores de la saga. Marcó el cambio de rumbo que se necesitaba, aunque a Capcom se le acabó yendo de las manos al centrarse demasiado en los tiroteos en los títulos que llegaron después. Como curiosidad, Residente Evil 4 está ambientado en una zona rural de España, pero sus habitantes hablan en español latino.

'Resident Evil: Deadly Silence' (2006)

Es una adaptación para Nintendo DS del primer juego. Básicamente mantiene el mismo aspecto, pero aprovecha la segunda pantalla de la esta consola para ofrecer información adicional.

'Resident Evil: The Umbrella Chronicles' (2007)

Se trata de un juego de disparos sobre raíles, es decir, el jugador no controla el movimiento del personaje por el escenario, sólo apunta y tirotea los enemigos que le atacan. Se basa en los típicos juegos de recreativas y también es compatible con las pistolas de PlayStation o los mandos de Nintendo Wii.

Recrea varios pasajes de juegos previos: en concreto de Resident Evil Zero, Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 3. A diferencia de Resident Evil: Survivor, éste sí recibió buenas críticas y se vendió bien.

'Resident Evil 5' (2009)

Basado en las mecánicas de la cuarta entrega, ofrecía mejores gráficos, más enemigos, un entorno interesante, mucha acción, posibilidad de jugar en cooperativo... pero perdió una de las señas de identidad de Resident Evil: daba poco miedo. Y esto a los fans no les sentó muy bien.

'Resident Evil: The Darkside Chronicles' (2009)

Es la segunda parte de The Umbrella Chronicles y mantiene prácticamente la misma jugabilidad. En este caso, se centra en escenas de Resident Evil 2, Resident Evil 4 y Resident Evil: Code Verónica, aunque también incluye algunos escenarios originales, como uno que hace de precuela de la cuarta entrega principal.