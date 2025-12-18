La saga Total War da el salto al futuro de la estrategia con el anuncio de Total War: WARHAMMER 40,000

SEGA y The Creative Assembly han puesto el broche de oro a las celebraciones del 25.º aniversario de la saga Total War con un anuncio histórico: Total War: WARHAMMER 40,000, una nueva entrega que traslada por primera vez la emblemática franquicia de estrategia al futuro lejano del universo creado por Games Workshop.

La presentación oficial del juego tuvo lugar durante The Game Awards, donde se mostró un impactante tráiler narrado por el actor David Harbour (Stranger Things, Universo Cinematográfico Marvel), nominado al Emmy y declarado fan del universo Warhammer 40,000. Harbour dará vida a un misterioso personaje aún no desvelado en un avance que deja ver un escenario oscuro y espectacular, en el que los ejércitos de la humanidad luchan por la supervivencia de un imperio al borde del colapso en una galaxia consumida por la guerra eterna.

Con esta nueva entrega, Total War abandona por primera vez los escenarios históricos y de fantasía clásica para adentrarse en el 41.º milenio, combinando su reconocida guerra cinematográfica en tiempo real con una profunda capa estratégica ambientada en un sandbox galáctico. Los jugadores podrán conquistar planetas, gestionar economías de guerra, mejorar flotas espaciales y decidir el destino de sistemas enteros en una campaña de escala nunca vista en la saga.

El objetivo de The Creative Assembly es ambicioso: recrear la experiencia estratégica definitiva de Warhammer 40,000, un proyecto pensado para crecer con el tiempo hasta convertirse en un enorme campo de batalla galáctico poblado por héroes icónicos, colosales máquinas de guerra y mundos recreados con un nivel de detalle extremo.

En su lanzamiento, el juego permitirá comandar cuatro facciones emblemáticas del universo Warhammer 40,000: los Marines Espaciales, el Astra Militarum, los Orkos y los Aeldari. Cada una contará con estilos de juego completamente diferenciados, tanto en campaña como en combate, abarcando desde la precisión táctica y la disciplina militar hasta la brutalidad salvaje o la sutileza psíquica.

Las batallas se desarrollarán a gran escala sobre terrenos destructibles y biomas variados, con la posibilidad de desplegar escuadrones de élite, vehículos de guerra devastadores y habilidades estratégicas capaces de alterar el curso del combate. Como novedad destacada, Total War: WARHAMMER 40,000 permitirá una personalización sin precedentes, dando forma al ejército desde la identidad de la facción hasta la heráldica, la iconografía, el equipamiento y los rasgos tácticos, dejando una huella única en la galaxia.

Attila Mohácsi, director del juego, ha subrayado que el universo Warhammer 40,000 “encaja perfectamente en el ADN de Total War” por su escala, sus facciones y la brutalidad de sus conflictos. “Llevamos más de quince años colaborando con Games Workshop y estamos deseando seguir ampliando esta alianza para crear la experiencia estratégica definitiva de Warhammer 40,000”, ha afirmado.

Total War: WARHAMMER 40,000 llegará a PC, pero también marcará el debut de la franquicia en consolas, con versiones confirmadas para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El título ya puede añadirse a la lista de deseados, mientras SEGA y The Creative Assembly prometen revelar más detalles en los próximos meses.