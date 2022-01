El universo 'Star Wars' se prepara para la llegada de tres nuevos videojuegos

Definitivamente, Electronic Arts y Lucasfilm Games están alegrando el día a los muchos seguidores de Star Wars, ya que han confirmado la producción de tres nuevos videojuegos de la franquicia galáctica. El desarrollo de dos de ellas ha recaído directamente en Respawn Entertainment, responsable de Apex Legends , Titanfall o Star Wars Jedi: Fallen Order, y será responsable de la edición del tercero, a cargo de Bit Reactor. "Estamos emocionados de continuar trabajando con los desarrolladores de Respawn", aseguraba Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games en relación con el anuncio.

"Han demostrado excelencia a la hora de contar historias épicas de Star Wars, junto con la mejor jugabilidad en diferentes géneros, y esperamos llevar más experiencias increíbles a la galaxia muy, muy lejana", dijo. Los proyectos ya han comenzado a rodar atravesando diferentes fases de producción y, aunque no se han confirmado características concretas, plataformas de destino o fechas de lanzamiento, sí que conocemos algunos detalles:

Uno de los nuevos videojuegos corresponde a la serie Star Wars Jedi que recibió Fallen Order en 2019 con un resultado sobresaliente. El proyecto estará dirigido por el respetado Stig Asmussen y su equipo en Respawn. Por el momento, la editora se limita a concretar que será un título de acción y aventuras con "experiencias de juego únicas".

El siguiente juego de la saga se engloba dentro del género de disparos en primera persona (FPS), y también lo desarrollará Respawn. Al timón del proyecto se queda Peter Hirschmann, que ha trabajado en la franquicia con Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption. "Trabajar con Lucasfilm Games en un nuevo FPS en la galaxia de Star Wars es un sueño hecho realidad para mí, ya que esta es una historia que siempre quise contar", anticipa el propio Hirschmann.

El tercer juego que está en desarrollo corresponde al género de estrategia táctica por turnos. De su creación se encarga, nada menos que Bit Reactor, que está formado por antiguos desarrolladores y veteranos de Firaxis Games (responsables de las series ‘XCOM’ o ‘Civilization’), mientras que Respawn Entertainment se encargará de la edición de cara a su estreno comercial.

