El videojuego de terror 'The Medium' también se adaptará en una serie de televisión

Lanzado a principios de 2021, la experiencia de terror ‘The Medium’ se sumará al creciente registro de videojuegos que ha recibido adaptaciones en otros medios. En esta ocasión, la información proviene directamente de una publicación en el sitio oficial de la desarrolladora Bloober Team, donde se anuncia un acuerdo con Platige Image para adaptar la historia del juego a una serie de televisión.

Hasta el momento se han publicado pocos detalles sobre el proyecto, pero se confirma que estará a cargo de Tomasz Baginski, conocido por producir la serie ‘The Witcher’ para Netflix. Piotr Babieno, uno de los

propietarios de la desarrolladora, también estará directamente involucrado en el desarrollo del proyecto. “Tanto la industria del cine como la de los videojuegos están en mi corazón, y estoy encantado de que finalmente haya una oportunidad de combinarlas”, afirma Babieno en un comunicado de prensa.

“Mi alegría es aún mayor porque dos empresas polacas están involucradas en la producción y se creará una serie basada en nuestro juego”. Según Babieno, la adaptación de ‘The Medium’ quiere aprovechar que este es un buen momento para trasladar este tipo de producciones a otros medios. El propietario de Bloober Team asegura que series de animación como ‘Castlevania’, ‘Arcane’ o ‘Cyberpunk: Expendables’ han demostrado el gran interés del público por producciones de este tipo.

Otros juegos que deberían adoptar el formato de serie televisiva son ‘The Last of Us’ (HBO), ‘Twisted Metal’, ‘Fallout’ y ‘God of War’, muchos de ellos pertenecientes a PlayStation Productions. Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de ellos aún se encuentran en proceso de preproducción.

Disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox One, ‘The Medium’ es un juego de terror en tercera persona con un estilo de realidades paralelas. Aquí, los jugadores asumen el papel de Marianne, una médium con habilidades psíquicas que explora el mundo real y el de los espíritus de forma alternativa para descubrir un oscuro misterio enmascarado por secretos, espíritus siniestros y enrevesados rompecabezas.