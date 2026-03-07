Clara Grima, matemática y divulgadora, habla de la importancia de la independencia económica para que las mujeres puedan decidir su camino profesional y personal. Señala que, aunque cada vez hay más mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en matemáticas puras todavía estamos desapareciendo. La etapa de máxima productividad académica coincide con la biológica de tener hijos, lo que genera barreras invisibles. Grima anima a las jóvenes a perseguir las matemáticas y otras STEM, recordando que estas carreras no solo ofrecen oportunidades, sino también libertad y la posibilidad de cambiar el mundo.