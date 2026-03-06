La profesora universitaria, reconocida recientemente en los Premios EDUCA, comparte en esta entrevista su trayectoria personal y profesional, marcada por la vocación docente, el esfuerzo y la superación. Llegó a Sevilla sin conocer la ciudad ni dominar completamente el idioma, y hoy enseña a decenas de alumnos en la universidad. En la conversación reflexiona sobre su forma de entender la educación, basada en el respeto, la cercanía y la utilidad real de lo que se aprende en el aula. También reivindica el papel de la mujer y el orgullo de sus raíces latinas, con la esperanza de inspirar a otras a seguir su camino profesional.