Los primeros modelos meteorológicos sobre el tiempo en la Semana Santa de Sevilla 2026

"Si das cariño a los alumnos, ellos te lo devuelven": la filosofía de la profesora Gabriela Delord

La docente reivindica el valor de la educación y el papel de la mujer latina durante la gala de los Premios Educa

Pastora Galván, una vida dedicada al flamenco

Premiada dos veces como una de las mejores educadoras de España, Gabriela Delord trabaja desde la Universidad de Sevilla para formar docentes capaces de inspirar a las próximas generaciones. / Carolina Rojas

La profesora universitaria, reconocida recientemente en los Premios EDUCA, comparte en esta entrevista su trayectoria personal y profesional, marcada por la vocación docente, el esfuerzo y la superación. Llegó a Sevilla sin conocer la ciudad ni dominar completamente el idioma, y hoy enseña a decenas de alumnos en la universidad. En la conversación reflexiona sobre su forma de entender la educación, basada en el respeto, la cercanía y la utilidad real de lo que se aprende en el aula. También reivindica el papel de la mujer y el orgullo de sus raíces latinas, con la esperanza de inspirar a otras a seguir su camino profesional.

