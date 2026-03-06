"Si das cariño a los alumnos, ellos te lo devuelven": la filosofía de la profesora Gabriela Delord
La docente reivindica el valor de la educación y el papel de la mujer latina durante la gala de los Premios Educa
Pastora Galván, una vida dedicada al flamenco
La profesora universitaria, reconocida recientemente en los Premios EDUCA, comparte en esta entrevista su trayectoria personal y profesional, marcada por la vocación docente, el esfuerzo y la superación. Llegó a Sevilla sin conocer la ciudad ni dominar completamente el idioma, y hoy enseña a decenas de alumnos en la universidad. En la conversación reflexiona sobre su forma de entender la educación, basada en el respeto, la cercanía y la utilidad real de lo que se aprende en el aula. También reivindica el papel de la mujer y el orgullo de sus raíces latinas, con la esperanza de inspirar a otras a seguir su camino profesional.