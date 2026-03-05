Pastora Galván, hija y hermana de bailaores, lleva el flamenco en la sangre desde su infancia, rodeada de cante, guitarra y zapateado. Su pasión la ha llevado a escenarios de todo el mundo, pero compaginar su carrera con la maternidad como madre soltera no ha sido sencillo: "Ser madre soltera y compaginar mi carrera de bailadora es complicado", confiesa. A pesar de los desafíos, Pastora defiende la fuerza y determinación de la mujer en el flamenco, demostrando que talento, disciplina y pasión no tienen género. Su legado inspira a nuevas generaciones de artistas.