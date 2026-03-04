Desde Villanueva de la Serena hasta Sevilla, la Dra. Rosa Jiménez ha construido una carrera brillante en cirugía colorrectal, combinando asistencia, docencia e investigación. Inspirada por un libro en su infancia, decidió dedicar su vida a la medicina y superar los desafíos de una especialidad exigente. Actualmente, forma y guía a residentes, contribuye a la innovación quirúrgica y participa en congresos internacionales. Para Rosa, la equidad de género es una realidad en su entorno profesional y un objetivo a alcanzar en toda la sociedad: "No hay ninguna mujer que quiera hacer algo que no lo pueda lograr".