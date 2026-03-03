Carmen Baena combina más de 30 años de experiencia en ingeniería con su papel como CEO de Winnova y profesora asociada en la Universidad de Sevilla. Su trayectoria comenzó como becaria en un centro tecnológico, donde fue creciendo hasta ocupar roles de dirección y participar en proyectos internacionales. Hoy lidera iniciativas de innovación y consultoría estratégica, ayudando a empresas a adaptarse a cambios rápidos y a implementar inteligencia artificial de manera efectiva. Su compromiso con la igualdad y la corresponsabilidad la convierte en un referente para mujeres que buscan abrirse camino en el mundo tecnológico.