Mujeres al frente de la innovación: Carmen Baena, ingeniera y CEO
Ingeniera, profesora y CEO, Carmen Baena impulsa la innovación desde Sevilla y demuestra que el liderazgo femenino es clave en la tecnología.
Carmen Baena combina más de 30 años de experiencia en ingeniería con su papel como CEO de Winnova y profesora asociada en la Universidad de Sevilla. Su trayectoria comenzó como becaria en un centro tecnológico, donde fue creciendo hasta ocupar roles de dirección y participar en proyectos internacionales. Hoy lidera iniciativas de innovación y consultoría estratégica, ayudando a empresas a adaptarse a cambios rápidos y a implementar inteligencia artificial de manera efectiva. Su compromiso con la igualdad y la corresponsabilidad la convierte en un referente para mujeres que buscan abrirse camino en el mundo tecnológico.