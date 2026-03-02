Marisa Serrano, graduada en Bellas Artes y docente en el CRAES Rinconada, desarrolla un trabajo que fusiona pintura de estudio, muralismo y docencia. Su obra parte de fotografías familiares y hallazgos visuales para resignificar espacios y figuras, creando atmósferas oníricas donde las mujeres dialogan desde la intimidad, el cuidado y la resistencia silenciosa. Premiada con el Premio Nacional de Pintura Timoteo Pérez Rubio y la Beca Superior de Paisaje de Priego de Córdoba, Serrano reivindica la memoria femenina ausente en los relatos oficiales. Su pintura convierte la memoria en un territorio vivo, mutable y compartido.