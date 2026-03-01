PREMIOS GOYA 2026
Reyes Gallegos reivindica a las mujeres que construyeron la Sevilla invisible

La arquitecta y directora sevillana explora en Ellas en la ciudad cómo las mujeres han construido y sostenido los barrios periféricos, con un enfoque feminista y urbano.

Reyes Gallegos, arquitecta y directora, hablando sobre las mujeres que transformaron los barrios sevillanos durante la entrevista. / Nodo / Carolina Rojas

Arquitecta, urbanista y profesora, Reyes Gallegos da el salto al cine con Ellas en la ciudad, un largometraje documental que pone el foco en las mujeres que sostuvieron y cambiaron los barrios obreros sevillanos desde los años setenta. A través de sus testimonios, la directora cuestiona un modelo urbano pensado para el coche y no para la vida cotidiana. La película, disponible en Movistar Plus+, ha sido galardonada como Mejor Largometraje Documental en los Premios Carmen 2026 y continúa generando debate sobre memoria, feminismo y derecho a la ciudad en la Sevilla contemporánea.

