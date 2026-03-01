Arquitecta, urbanista y profesora, Reyes Gallegos da el salto al cine con Ellas en la ciudad, un largometraje documental que pone el foco en las mujeres que sostuvieron y cambiaron los barrios obreros sevillanos desde los años setenta. A través de sus testimonios, la directora cuestiona un modelo urbano pensado para el coche y no para la vida cotidiana. La película, disponible en Movistar Plus+, ha sido galardonada como Mejor Largometraje Documental en los Premios Carmen 2026 y continúa generando debate sobre memoria, feminismo y derecho a la ciudad en la Sevilla contemporánea.