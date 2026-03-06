La cocina de Cuaresma encuentra en las espinacas con garbanzos uno de sus grandes símbolos. En el tercer día de nuestro calendario gastronómico visitamos Malandro, donde este guiso tradicional se mantiene durante toda la temporada como una de las propuestas principales de la casa. Elaborado con receta casera y mucho sabor, el plato rinde homenaje a la cocina de vigilia que forma parte del recetario sevillano. Además, el restaurante completa su oferta con un calendario de guisos que va cambiando cada semana, incorporando distintas recetas de legumbres y pescado propias de estas fechas.