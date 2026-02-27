FÚTBOL
El sabor del matrimonio que reinventa la vigilia en Sevilla

En Manducare, la alboronía se convierte en protagonista de una tapa que reinterpreta la tradición de vigilia con técnica y creatividad.

Cinco años de tapas únicas: así nació y creció el local de Javi en plena pandemia

La alboronía casera de Manducare, base de su tosta más emblemática, devuelve protagonismo a una receta histórica de la cocina andaluza en plena Cuaresma / Carolina Rojas

Manducare apuesta esta Cuaresma por recuperar el sabor de la alboronía, considerada el origen del pisto andaluz, y llevarla a un formato sorprendente. Sobre una base de pan de calidad se construye una tosta que combina el clásico matrimonio —anchoa y boquerón— con alioli y esta receta elaborada de forma casera en cocina. El resultado es un bocado equilibrado, donde la intensidad del pescado y la suavidad de las verduras se complementan. En un ambiente desenfadado y con la cerveza siempre bien tirada, la propuesta demuestra que la vigilia puede disfrutarse con identidad propia y un aire contemporáneo.

