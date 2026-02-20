Cinco años de tapas únicas: así nació y creció el local de Javi en plena pandemia
En Bar Olivares, la tradición de la Cuaresma se reinventa con creatividad y mimo por el producto
El restaurante japonés Kinu logra su primer Sol de la Guía Repsol gracias a su propuesta omakase y al respeto absoluto por el producto
Las pavías de pijota son la tapa protagonista de este primer viernes del calendario de Cuaresma del Diario de Sevilla. En Bar Olivares, cada pescado se limpia minuciosamente a mano, retirando espinas y pequeñas impurezas antes de pasar a la masa ligera que realza su sabor. La fritura, medida al detalle, deja un exterior crujiente y un interior jugoso, que sorprende incluso a los paladares más acostumbrados. Javi, dueño y jefe de cocina, combina técnica, paciencia y respeto por el producto para ofrecer una tapa que respeta la vigilia pero la eleva con un toque contemporáneo y creativo.