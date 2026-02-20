Las pavías de pijota son la tapa protagonista de este primer viernes del calendario de Cuaresma del Diario de Sevilla. En Bar Olivares, cada pescado se limpia minuciosamente a mano, retirando espinas y pequeñas impurezas antes de pasar a la masa ligera que realza su sabor. La fritura, medida al detalle, deja un exterior crujiente y un interior jugoso, que sorprende incluso a los paladares más acostumbrados. Javi, dueño y jefe de cocina, combina técnica, paciencia y respeto por el producto para ofrecer una tapa que respeta la vigilia pero la eleva con un toque contemporáneo y creativo.