El restaurante japonés Kinu logra su primer Sol de la Guía Repsol gracias a su propuesta omakase y al respeto absoluto por el producto

El preciso corte del sushi en Kinu, una técnica minuciosa que respeta la textura del pescado y realza cada matiz de sabor / Carolina Rojas

El restaurante japonés Kinu se ha convertido en el único establecimiento sevillano que este 2026 estrena un Sol de la Guía Repsol. El reconocimiento premia años de trabajo centrados en la calidad, la coherencia del proyecto y el respeto por la materia prima. Su cocina apuesta por producto local de las lonjas andaluzas y por una técnica tradicional donde el arroz, elaborado con mimo durante más de 40 minutos, marca la diferencia. Además, cuenta con la única barra omakase de Sevilla, una experiencia íntima para seis comensales que confían plenamente en el chef.

