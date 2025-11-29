Michelin distingue a Balbuena y Huertas con el Bib Gourmand: su menú Alegría es un guiño a la cocina andaluza y su precio es de tan solo 35€

Balbuena y Huertas, el restaurante situado en el hotel Cavalta Boutique en Triana, vive uno de los momentos más especiales desde su apertura en 2023. La Guía Michelin ha otorgado este año a su cocina el distinguido Bib Gourmand, un reconocimiento que valora aquellos establecimientos capaces de ofrecer una gastronomía de alto nivel a un precio moderado. Para el equipo, dirigido en sala por Pablo Alcantarilla y en cocina por Álvaro Jiménez como jefe de partida, el anuncio ha sido mucho más que una sorpresa agradable; ha sido la confirmación de que el esfuerzo, la constancia y la pasión dan sus frutos.

Un nombre con historia: el legado de Ramón Balbuena y Huertas

El restaurante debe su nombre al arquitecto Ramón Balbuena y Huertas, responsable del diseño del edificio regionalista de 1924 en el que hoy se encuentra el hotel. Conservar ese nombre fue una forma de rendir homenaje a la historia del enclave, un lugar que combina la esencia arquitectónica sevillana con toques contemporáneos que sorprenden a quienes lo visitan por primera vez.

La evolución del restaurante, tras la etapa inicial marcada por la cocina del chef José Luis Pastrana, quien dirigió los primeros dos años hasta emprender su propio camino, ha mantenido su esencia pero también ha encontrado su propio rumbo. La continuidad en la guía y la llegada del Bib Gourmand demuestran que la línea que han seguido ha sido la acertada. "Hay que mantenerlo, porque todo lo que se gana se puede perder", señala Jiménez con la serenidad de quien entiende la exigencia del sector.

El interior de Balbuena y Huertas está muy cuidado y con una decoración exquisita / Carolina Rojas

"El Bib Gourmand es la recompensa a años de trabajo"

"El Bib Gourmand de Michelin es la recompensa de años de trabajo", resume Alcantarilla. Desde su entrada en la guía como restaurante recomendado poco después de abrir, Balbuena y Huertas ha seguido una progresión sostenida. En 2024 y 2025 revalidaron ese reconocimiento y ahora, en la edición 2026, alcanzan ese escalón tan ansiado por quienes creen en la cocina honesta y en el producto cercano.

Según explica Álvaro Jiménez, parte del éxito radica en la apuesta por el producto de kilómetro cero, por Andalucía y por el sabor local. Muchos de sus platos llevan implícito ese homenaje, desde las pavías de bacalao hasta su atún acompañado de fritá de tomate de Los Palacios. A esto se suma la joya que ha llamado la atención de Michelin: el menú Alegría, un recorrido de cinco pases y postre por 35 euros que ejemplifica la esencia del Bib Gourmand.

Su pez limón es de los platos más deliciosos del menú de Balbuena y Huertas / Carolina Rojas

Para Jiménez, el trabajo en cocina tiene un pilar fundamental: la búsqueda constante de mejora. "Aquí nadie se conforma. Siempre estamos probando, preguntando, cambiando posiciones, técnicas, detalles. Involucramos a todos en el proceso, desde recepción hasta pisos. Esa unión es clave para crecer", explica. La implicación del conjunto del hotel tiene un peso especial, ya que el equipo completo siente la distinción como propia. Alcantarilla lo confirma: "La motivación ha sido enorme. Cuando uno ama lo que hace, estas cosas terminan llegando".

Un reconocimiento aún más valioso en una provincia con menos Bib Gourmand

En un contexto en el que la provincia ha visto disminuir el número de Bib Gourmand, pasando de cinco a solo tres establecimientos, ser una de las pocas incorporaciones cobra aún más relevancia. Algunos restaurantes han perdido la distinción y otros incluso han desaparecido de la guía, lo que convierte a Balbuena y Huertas en una referencia renovada en la escena gastronómica sevillana. Para Alcantarilla, ir al restaurante es una experiencia: "El edificio ya es un icono, pero ahora se suma una cocina de primera a un precio asequible. Queremos que quien se desvíe para venir viva algo inolvidable". Balbuena y Huertas no solo ha recibido un Bib Gourmand, se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos imprescindibles de Sevilla.