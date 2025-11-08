Los vecinos de Triana denuncian la acumulación de basura en contenedores

La acumulación de basura en las calles de Triana, Nervión o el Porvenir está comenzando a hacer un problema. En esta ocasión, la acumulación de basura en varios contenedores situados cerca del Museo de la Cerámica han sido motivo de denuncias de varios vecinos que, además señalan que esta zona suele ser un paso habitual de turistas.

Hace unos días, los vecinos de Almirante Espinosa comenzaron una recogida de firmas en contra de la elevada concentración de basura en esa plaza del casco antiguo norte de Sevilla, donde la suciedad se ha cronificado y ha empeorado con la proliferación de bares y de viviendas turísticas. La estructura prefabricada de color beige que puso Lipasam para acoger los contenedores ha sido vandalizada y rebosan las decenas de bolsas de basuras. La situación se ha vuelto insostenible para los vecinos, que están recogiendo firmas en la plataforma digital change.org y hacen propuestas para mejorar la situación.

En otra zona de la ciudad, en la calle Luis Montoto, hace unos días amanecieron unos carteles donde se denuncaba la acumulación de basuras en los contenedores."Con la nueva ubicación se han reducido de cuatro a dos los contenedores, provocando una mayor concentración de desperdicios", indicaba el papel que pedía firmas para presentarlas ante el Ayuntamiento con la petición de volver a los cuatro. La respuesta obtenida fue una pegatina en el suelo indicando la reubicación de los contenodores. "Algo que no nos ha servido para nada, porque somos muchísimos los vecinos mayores para los que es un fastidio ir cargando con la bolsa de orgánico, la de vidrio y la de plástico hasta donde han ubicado los nuevos".