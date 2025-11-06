El alcalde de Sevilla reconoce que la limpieza en los colegios "no termina de funcionar"

La limpieza en los colegios de Sevilla se ha convertido en un serio problema para el gobierno de José Luis Sanz. Así lo ha reconocido el alcalde este jueves, cuando a preguntas de los periodistas, ha señalado que se trata de un servicio que "no acaba de funcionar". Afirmación realizada días después de que varias asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de distintos centros escolares y de que los sindicatos hayan advertido de la situación que se sufre en estos edificios -de titularidad municipal- por las bajas que registra la plantilla encargada de esta función esencial.

Familias limpiando aulas y recreos, alumnos con picaduras de insectos y trabajadores desbordados. Es el panorama que presentan muchos colegios de Sevilla por la falta de limpiadoras, lo que se traduce en un estado de suciedad en los centros educativos que alerta a toda la comunidad relacionada con ellos: alumnado, profesorado y padres.

Hasta tal punto ha llegado esta situación, que sindicatos con presencia en el Ayuntamiento (CSIF, CCOO, UGT y USO) han pedido al alcalde mantener un encuentro para abordar este problema. Solicitud que Sanz está dipuesto a atender, después de haberse reunido varias veces con las centrales sindicales.

Mejora de la inversión

El regidor ha defendido el incremento de la inversión en los colegios durante este mandato. Para ello ha vuelto a destacar las cifras, que han pasado "de 300.000 euros anuales con el PSOE a los 2,5 millones de ahora". Un gasto que no resuelve el problema de la limpieza. "Estamos trabajando en ello, porque no acaba de funcionar", ha reconocido.

Palabras que confirman lo denunciado días atrás por las AMPA y sindicatos como CSIF, central que advirtió del grave de deterioro en dicho servicio al no cubrirse las bajas, que afectan al 30% de la plantilla. Por tal motivo, ha pedido que se cubran de inmediato las vacantes y que se destine una importante partida para esta labor en los presupuestos de 2026.

El caso del Jacarandá y el Borbolla

Uno de los casos más evidentes de esta falta de limpieza lo ha protagonizado el CEIP Jacarandá, en Sevilla Este, donde varios alumnos han sufrido picaduras de insectos. En otros colegios han sido las familias las que han realizado estas labores ante la merma de personal.

Un serio problema para uno de los objetivos prioritarios en el actual mandato y por los que más ha apostado Sanz desde que tuvo el bastón de mando, la mejora y limpieza de los colegios. Uno de los episodios más críticos vividos en un centro educativo tuvo lugar en el CEIP Borbolla, en Nervión, donde una rata atacó a un alumno en febrero de 2024.