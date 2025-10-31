Padres de un colegio en Sevilla Este alertan del estado de suciedad del centro: "Hay niños con enormes picaduras de insectos"

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Caracol del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jacarandá, ubicado en Sevilla Este, ha denunciado el "deterioro progresivo" de las condiciones de limpieza del centro educativo tras la reducción del personal asignado al servicio municipal.

Según ha comunicado la asociación, el colegio contaba con cinco trabajadores adjudicados al operativo de limpieza, pero actualmente sólo dos permanecen en activo. Esta disminución, aseguran, está afectando al mantenimiento del colegio, que atiende a unos 650 alumnos, más de medio centenar de docentes y personal de actividades extraescolares.

Obras, suciedad y presencia de insectos

La Ampa señala que la situación se ha agravado con las obras de sustitución de las pistas deportivas, iniciadas este verano, que han generado polvo, albero y un aumento de insectos por el movimiento de tierras. Según la asociación, estos factores "exigirían un refuerzo del personal de limpieza" en lugar de una reducción.

El estado de algunas dependencias en el centro. / M. G.

Además, la plaza del barrepatio lleva más de un año y medio sin cubrir debido a una baja laboral, lo que ha llevado en ocasiones a que familias del alumnado participen en la limpieza de los espacios exteriores durante actividades del centro.

La asociación ha difundido imágenes de picaduras en menores y fotografías de distintas zonas del colegio, como baños y aulas, donde se aprecia acumulación de polvo y suciedad. "El colmo de esta lastimosa situación es que ya son varios los casos de niños a los que les han aparecido ronchas y enormes picaduras por los insectos que pululan por el colegio", recoge el escrito.

La Ampa reclama al Ayuntamiento de Sevilla que restablezca el número de trabajadores adjudicados o refuerce temporalmente el servicio mientras duren las obras. Considera que la situación actual afecta al bienestar del alumnado y del profesorado, especialmente en el caso de menores con alergias o problemas respiratorios.

La asociación ha advertido de que, si no se adoptan medidas, estudiará nuevas acciones de protesta y no descarta trasladar la situación al Pleno municipal o realizar movilizaciones para exigir una solución.