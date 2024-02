Una rata ataca a un alumno en un colegio de Sevilla

Tremendo susto se llevaron el pasado viernes en un colegio de Nervión, en Sevilla capital, donde una rata atacó a un alumno después de que el menor la cogiera. Todo ocurrió en una intensa jornada de lluvias, que provocaron que los roedores salieran de las alcantarillas. Estos animales no sólo se han visto en el centro educativo, también en otras zonas del barrio, como parterres e inmediaciones de centros de salud. El niño atacado tuvo que ser trasladado a un ambulatorio, donde fue atendido por un médico. La dirección del colegio ya ha pedido al Ayuntamiento que tome medidas.

La preocupación por la aparición de las ratas ha llegado a tal extremo que se ha tratado en el último consejo escolar del CEIP Borbolla, un centro que está de aniversario al cumplir cien años de su inauguración. La directora del colegio, Norma Mora, explica lo ocurrido el pasado viernes. Las fuertes precipitaciones caídas durante la noche y la mañana provocaron que los roedores salieran de las arquetas cercanas. Dos de ellos se colaron en el colegio. La mayoría de los alumnos se asustaron al verlas. Uno de ellos cogió una rata y ésta "se defendió". "No llegó a morder al menor, sólo le dio un pequeño golpe", asegura la directora del Borbolla, quien detalla que el niño fue trasladado a un centro de salud cercano, "donde no fue necesario vacunarlo, ya que la rata no le penetró la piel ni sufría heridas".

Con esta explicación, Mora responde al "alarmismo" que se ha creado entre los padres con hijos en el centro. "Ha sido algo puntual", asegura. Sin embargo, varias familias que se han puesto en contacto con este periódico se muestran "preocupadas" tras lo ocurrido. Mantienen que las ratas aparecieron en el comedor del colegio y que una de ellas llegó a "morder" a un alumno de nueve años después de que éste la cogiera. "Incluso ha trascendido de que al menor tuvieron que vacunarlo", agregan.

Medidas anteriores

Lo cierto es que no es la primera vez que desde el Borbolla se lucha contra la presencia de roedores. Semanas atrás, según afirma la directora del colegio, los servicios municipales tomaron medidas ante "la sospecha de la presencia de estos animales, al haber aparecido excrementos propios de ellos". Por tal motivo, se colocaron varias trampillas con comida y se empleó una espuma especial, todo ello en el cuarto de la calefacción "y bajo llave", para que ningún menor pudiera acceder.

Mora asegura que la presencia de ratas en el barrio se ha hecho habitual. "Al lado del colegio hay un ficus por donde corren todos los días", apostilla. Estos días también se ha difundido el rumor de que tras la reciente borrasca llegó a entrar una rata en las urgencias de un centro de salud cercano. No es algo, por tanto, que sólo sufra el colegio.

"Falta de transparencia"

No obstante, las familias lamentan la "falta de transparencia" que ha habido con este asunto y que desde la dirección del centro no se haya enviado una nota aclaratoria con lo ocurrido. "La directora se reunió con los alumnos para tranquilizarlos, pero también para que no comentaran el asunto y no trascendiera", advierte uno de los padres. A este respecto, Norma Mora puntualiza que mantuvo un encuentro con los escolares para no provocar "alarmismo" y hacerles ver que cuando aparece un roedor no se puede coger ni atacar. "La familia de ese niño no ha puesto ninguna reclamación por lo sucedido", abunda la directora.

Varios padres consideran que, además de la abundante presencia de roedores en el barrio, el CEIP Borbolla sufre una "dejadez preocupante". "Hay alumnos que se aguantan las ganas de orinar con tal de no entrar en los baños por encontrarse sucios", afirman estas familias, que recuerdan que el personal de limpieza se ha reducido, al pasar de cinco a tres trabajadores. También se quejan de los constantes problemas con la calefacción, que "se avería los días de más frío".

La directora incide en que en el asunto de las ratas como en tantos otros que conciernen al colegio "siempre se toman medidas y con mucha precaución". El centro ya ha pedido a los servicios municipales que vuelvan a intervenir ante la nueva proliferación de ratas.