Vecinos del Porvenir denuncian las montañas de basura que sufren por los bares de Valparaíso

Los vecinos del Porvenir se suman a los damnificados de Nervión y el casco histórico Norte por la reciente reagrupación de contenedores y el exceso de basura que generan los bares en Sevilla. La comunidad de propietarios de Navicoas Parque del Porvenir lleva desde septiembre denunciando al Ayuntamiento "la grave situación contra la salubridad pública" que está ocasionando que los bares de las calles Valparaíso y su entorno arrojen la basura en los siete contenedores que Lipasam ha agrupado justo en la puerta de esta zona residencial entre Valparaíso y la calle Juan Pablos.

Una de las claves del problema es que la media decena de bares que hay en Valparaíso y alrededores, una vía conocida por los taxistas como "la calle de los bares", carecen de contenedor propio y lo comparten con los vecinos. El mismo problema del exceso de residuos de los bares que llenan los contenedores lo padecen los vecinos del casco histórico norte, en Almirante Espinosa.

En la última instancia enviada al Ayuntamiento, la comunidad reitera la grave situación contra la salubridad pública que están ocasionando a la comunidad de vecinos los siete contenedores (plástico, cartón, vidrio orgánico y residuos) ubicados en el lateral del edificio de calle Valparaíso.

Las basuras fuera de los contenedores es una constante. / Navicoas Parque

Denuncian la acumulación constante de basura fuera de los contenedores, la presencia de ratas y otros roedores, con el consiguiente riesgo sanitario, los olores intensos e insalubres, la falta de limpieza y mantenimiento necesarios en esta zona y la aparición de vertidos incontrolados y residuos de gran tamaño. Y subrayan que esta situación, comunicada a través de distintos medios y en distintas ocasiones, afecta negativamente a la convivencia vecinal y la higiene urbana, así como a la imagen del barrio, que pertenece al Distrito Sur, cuyo delegado es José Luis García.

Esta comunidad de vecinos del Porvenir solicita que se revise la ubicación actual de los contenedores, valorando su reubicación en un lugar más adecuado y menos perjudicial para los vecinos. Otras medidas que reclama apuntan a que se realice una actuación urgente de limpieza integral en el entorno de los contenedores mencionados, que se adopten medidas de desratización y desinfección inmediatas, que se incremente la frecuencia de recogida y limpieza, así como la vigilancia para evitar vertidos incontrolados.y que se informe a la comunidad por escrito sobre las medidas que vaya a adoptar este Ayuntamiento en relación con la presente solicitud.

Dejación de funciones

En el escrito de queja enviado al Ayuntamiento, la comunidad Navicoas Parque del Porvenir expone que esta situación evidencia "una grave dejación de funciones por parte del servicio municipal competente, al permitir que se mantengan condiciones contrarias a cualquier estándar mínimo de salubridad pública".

Y subraya que "la presencia continuada de roedores, insectos y focos infecciosos constituye un riesgo sanitario inaceptable y contraviene la normativa vigente en materia de salud pública y limpieza municipal. Resulta incomprensible e injustificable que este Ayuntamiento no haya intervenido de forma urgente, pese a estar plenamente informado del problema.

La comunidad concluye que "los vecinos están sufriendo una situación indigna e insalubre, impropia de un municipio que presume de servicios públicos de calidad" y que si no se actúa con rapidez, se verán obligados a elevar esta queja a instancias superiores.