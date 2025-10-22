El gobierno de Sanz fracasa por segundo año en la aprobación de la nueva tasa de residuos para Sevilla

Sevilla tampoco tendrá en 2026 la nueva tasa de residuos obligatoria por ley. El gobierno municipal de Sevilla de José Luis Sanz ha fracasado por segundo año consecutivo en tratar de aprobar el texto de la ordenanza para regular la nueva tasa de residuos que impone la legislación española por trasposición de la normativa europea. Ante el rechazo de los grupos de la oposición PSOE y Con Podemos-IU al nuevo texto presentado, el equipo de Sanz no ha tenido más remedio que retirar del bloque de ordenanzas fiscales el punto 8 relativo a la ordenanza de la nueva tasa de residuos.

Así pues, la nueva tasa por la que iban a pagar más los barrios de Los Remedios, Bellavista-La Palmera y Triana no se aplicará a los ciudadanos desde enero de 2026 y los 40 millones que hay que recaudar los aportará la empresa municipal Lipasam.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, admite que la ordenanza de la tasa de residuos se ha tenido que retirar del orden del día para "intentar un acuerdo" para sacarla adelante y asegura que se intentará "si es posible" incluir las aportaciones de los grupos de la oposición. Vox admite que el gobierno ha tenido que retirar el texto "por falta de apoyo" y recuerda que su grupo rechaza que se repercuta esta tasa a los ciudadanos directamente.

El texto se cambió tras el primer varapalo que sufrió en enero de 2025, cuando la oposición en bloque tumbó su aprobación al no penalizar a los que menos reciclan ni a los que tiraban la basura sin separar al contenedor, como marca la ley. Este segundo varapalo supone que no entra en las ordenanzas fiscales de 2026 de Sevilla. El Ayuntamiento está obligado a negociar para sacarla adelante a lo largo de 2026.

"Una tasa que incentive la reducción de residuos y premie el reciclaje"

Con Podemos-IU ha calificado de "trabajo nefasto" el nuevo texto presentado por el gobierno de Sanz y que no haya tenido en cuenta la propuesta de la coalición para la nueva tasa de residuos: con una cuota fija del 50% ajustada al IBI y otra variable del 50% según el consumo de agua y el volumen de residuos, en lugar de la cuota fija del 80% y variable del 20% del nuevo texto del PP. Este grupo ha dedicado horas de estudio y esfuerzo para tratar que la ciudad tenga una tasa de residuos "justa", defendió Ismael Sánchez.

"Su proyecto de ordenanza ha fracasado porque no es capaz de alcanzar un acuerdo con ningún grupo político, porque el modelp que presentaron no tiene ningún sentido. Una cuota fija del 80% y variable del 20% es un sinsentido técnico y político. No se trata solo de quien contamina más paga más. Sino de generar menos residuos y de que los pocos que generemos los reciclemos más", le ha afeado el concejal Ismael Sánchez al delegado de Hacienda. Juan Bueno.

Con Podemos-IU califica la tasa que quería aplicar de Sanz de "profundamente injusta" porque iba a beneficiar a los que más residuos generan y cargando el peso en las familias trabajadoras, que debían pagar hasta un 150% más en el recibo de la basura. Reitera al gobierno local que el texto de la ordenanza tiene que consensuarse con todos los grupos políticos y cumplir que sea "una tasa que incentive la reducción de residuos y premie el reciclaje".

Desde el PSOE la edil Sonia Gaya explicó que su grupo apoya que se cobre una tasa a los ciudadanos, pero no con el modelo que plantea Sanz.

En el segundo texto de ordenanza que se ha retirado estas eran las cantidades totales que se proponían para la nueva tasa de residuos. Su cifra más alta bimestral se cobraba en Los Remedios, con 42,60 euros, y la más baja en Este-Alcosa-Torreblanca (28,15 euros). A Los Remedios le siguen Bellavista-La Palmera (37,50 euros); Triana (33,85 euros), Sur (32,31 euros), San Pablo-Santa Justa (32,19 euros), Norte (31,37 euros), Nervión (31,29 euros), Casco Antiguo (30,78 euros), Cerro-Amate (28,68 euros) y Macarena (28,47 euros).

La nueva tasa de residuos es obligada para todos los ayuntamientos antes del 10 de abril de 2025 para cumplir la legislación española de residuos y suelos contaminados para una economía circular (Ley 7/2022, de 8 de abril) que traspone la normativa europea (2018/851 de 30 de mayo de 2018) por la que se modificó la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.