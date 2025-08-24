La nueva tasa de residuos será más cara en Los Remedios, Bellavista-La Palmera y Triana

Contenedores de basura en Los Remedios, que tendrá la tasa de residuos más alta.

El gobierno municipal de José Luis Sanz ya tiene otra propuesta de la ordenanza fiscal para regular la nueva tasa de gestión de residuos urbanos que pagarán los sevillanos en enero de 2026 para costear los 40 millones que cuesta la gestión integral de la basura en Sevilla capital. El texto se ha cambiado tras el varapalo que sufrió el primer texto en enero de 2025, cuando la oposición en bloque tumbó su aprobación al no penalizar a los que menos reciclan ni a los que tiraban la basura sin separar al contenedor, como marca la ley.

A falta de que el borrador de ordenanza para aplicar esa tasa sea consensuado con los demás grupos políticos del Pleno de aquí a final de septiembre, la propuesta municipal establece que Los Remedios, Bellavista-La Palmera y Triana son los distritos que más van a pagar por esta nueva tasa de residuos, debido a que su cuota variable es más elevada que en el resto de barrios, pese a que el Casco Antiguo es el que registra el más alto índice de residuos urbanos generados (IRUG).

Estas son las cantidades totales que se proponen para la nueva tasa de residuos, que alcanza su cifra más alta bimestral en Los Remedios, con 42,60 euros, y la más baja en Este-Alcosa-Torreblanca (28,15 euros). A Los Remedios le siguen Bellavista-La Palmera (37,50 euros); Triana (33,85 euros), Sur (32,31 euros), San Pablo-Santa Justa (32,19 euros), Norte (31,37 euros), Nervión (31,29 euros), Casco Antiguo (30,78 euros), Cerro-Amate (28,68 euros) y Macarena (28,47 euros). Los detalles pueden verse en la infografía adjunta.

Cómo se calcula la tasa

El cálculo del pago de la nueva tasa de residuos realizado por el gobierno local se ha realizado para una vivienda con consumo de agua normal y partiendo de que la cuota media actual de basuras es de unos 13 euros bimestrales.

Sobre esta base, se ha establecido una cuota fija para todos los distritos de 23,73 euros bimestrales (aplicando un coeficiente a las tarifas que cada vivienda paga a Emasesa por la prestación del servicio de saneamiento -vertido y depuración-) y una cuota variable bimestral que alcanza su cifra más alta en Los Remedios (18,87 euros), Bellavista-La Palmera (13,77 euros) y Triana (10,12 euros).

La cuota variable se calcula relacionando la cantidad de basura que genera cada distrito (índice de residuos urbanos generados- IRUG) con la cifra de inmuebles e instalaciones dados de alta en la tasa en cada barrio.

La cuota fija bimestral de 23,73 euros es en concepto del coste neto total que le supone al Ayuntamiento recoger los residuos en Sevilla capital y la cuota variable bimestral, que varía de los 18,87 euros a los 4,42 euros, representa el coste por la cantidad de residuos efectivamente recogidos en cada distrito y según el tipo de residuo generado y el sistema de recogida utilizado (resto o selectiva -papel, envases, vidrio y biorresiduos-).

Los biorresiduos se consideran recogida selectiva si el nivel de contaminación con residuos impropios es inferior al que establece la ley vigente.

La fórmula para calcular la cuota variable es el coste variable anual multiplicado por índice de residuos urbanos generados dividido por el número de inmuebles o instalaciones dadas de alta en la tasa en cada distrito

Así pues Los Remedios, Bellavista-La Palmera y Triana son los que pagarán más porque su porcentaje de generación de residuos (9,86%, 10,04% y 10,10% respectivamente) relacionado con su menor cantidad de viviendas e instalaciones dadas de alta en la tasa (14.775, 20.630 y 28.233 respectivamente) arroja cuotas más altas.

En el Casco Antiguo se da la circunstancia de que es la zona con mayor índice de generación de residuos (11,58%), pero al dividirla por una de las mayores cifras de viviendas e instalaciones inscritas en la tasa (46.450) resulta una cuota inferior.

Contenedores de basura en Reina Mercedes, del distrito Bellavista-La Palmera. / Juan Carlos Vázquez

Los barrios abonarán de 29 euros a 15 euros más de los 13 euros que venían pagando con la tasa de basura bimestral actual. La mayor presión fiscal se notará en Los Remedios (29,60 euros más), Bellavista-La Palmera (24,50 euros más) y Triana (20,85 euros más). En los demás barrios la diferencia supera los 19 euros en el Sur y San Pablo-Santa Justa, supone 18 euros más en el Norte y Nervión y sobrepasa los 15 euros en Este-Alcosa-Torreblanca, Cerro-Amate y Macarena.

En los locales, la cuota se determina según la naturaleza de la actividad que desarrolle y según la superficie construida. En los alojamientos (hoteles, hostales, apartamentos turísticos y viviendas turísticas), según el número de plazas y según la categoría de la calle.

Los barrios que más basura generan

Según Lipasam, el distrito que más basura genera es el Casco Antiguo y el más limpio es la Macarena.

Estos datos los marca el índice de residuos urbanos generados en cada zona. En la capital, de mayor a menor, son Casco Antiguo (11,58%), Triana (10,10%), Sur (10,08%), Bellavista-La Palmera (10,04%), Los Remedios (9,86%), Norte (9,42%), Nervión (8,85%), San Pablo-Santa Justa (8,67%), Este-Alcosa-Torreblanca (7,39%), Cerro-Amate (7,20%) y Macarena (6,81%).

Residuos generados por distritos / Departamento de Infografía

El objetivo de la nueva tasa de residuos urbanos es que pague más quien más contamina. La mitad de lo recaudado con esta tasa se destina a afrontar los costes de gestión de los residuos en cada municipio y la otra mitad al pago del llamado nuevo “impuesto al vertedero”, que penaliza con el pago de 30 euros por cada tonelada métrica arrojada al vertedero que la ciudad no recicla ni separa.

El Ayuntamiento calculó inicialmente que necesitaría 26 millones de euros anuales para afrontar los gastos de la gestión de residuos y desde hace unos meses ha elevado esa cantidad a 40 millones.

El texto inicial

El primer texto de ordenanza del gobierno local no establecía cantidades variables en función de los residuos que se generaran. El documento tumbado por la oposición estipulaba un cobro de 1,15 euros por persona y mes, lo que suponía que una familia de cuatro miembros pagaría 4,6 euros mensuales.

Los argumentos del PSOE y de Con Podemos-IU fueron los más clarificadores sobre su negativa a aceptar ese texto: que la ordenanza de Sanz no fomentaba el reciclaje y no proponía medidas para concienciar al ciudadano a que genere menos residuos, con lo que incumplía la legislación nacional y europea al respecto. Vox criticó esta mayor presión fiscal y consideró imposible calcular el volumen de residuos que genera cada familia.

El texto inicial también fue rechazada por el Consejo Económico y Social de Sevilla, por el Tribunal Económico de Sevilla, además de tener los reparos del Interventor y el Secretario.

Granada es la ciudad andaluza que más pronto diseñó la nueva tasa

La capital de Granada es por ahora la que mejor ha cumplido con la obligación de diseñar una tasa que penaliza al que más residuos arroje y fomenta el reciclaje, que es el objetivo de la ley. La ciudad la aplicará desde el 1 de enero de 2026.

La nueva tasa de residuos de Granada tiene una cuota fija por la prestación del servicio y otra variable que penaliza al que más basura genera. La cuota fija igual para todos contribuyentes se calcula multiplicando el valor catastral del inmueble por un índice de 0,00211. La cuota variable se calcula por la densidad de viviendas y de la producción de basura en su fracción resto: lo que se tira al contenedor gris. Para ello se ha dividido la ciudad en cuadrículas ( 290 cuadrículas (de 325x325 metros cada una) que establece Medio Ambiente. Los inmuebles dentro de cada una de estas pagan en función de la basura que arroje cada zona a los contenedores grises, donde se echa lo que no se recicla en otras fracciones. Así pues, cada inmueble pagará una tasa que resulta de multiplicar su valor catastral por un índice establecido para cada cuadrícula en función de la basura que genere.

La normativa obliga a establecer una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación de residuos. Esta legislación, que traspone a su vez la normativa europea, introduce por primera vez el pago por generación de residuos y busca que se incentive la separación en origen de los residuos reciclables y la reducción de los residuos mezclados.