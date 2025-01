El CESS advierte que “no pagará más quien más contamina”

“Lo que queda claro es que la configuración de la tasa no cumple el objetivo de que pague más quien más contamina o más residuos generen. Y desde luego, el tratamiento proporcional en función del número de personas empadronadas en cada domicilio no incentiva de ninguna forma el esfuerzo de reciclar, pues tal y como está configurado, el ciudadano va a pagar el mismo importe con independencia del esfuerzo por separar los residuos en origen que haga”. Ésta es una de las principales conclusiones del Consejo Económico y Social de Sevilla –formado por representantes de los sindicatos, los empresarios y algunas asociaciones de consumidores– en un dictamen sobre la tasa de residuos y suelos contaminados. Añaden que “el tratamiento proporcional en función del número de personas empadronadas en cada domicilio no incentiva de ninguna forma el esfuerzo de reciclar, pues tal y como está configurado, el ciudadano va a pagar el mismo importe con independencia del esfuerzo por separar los residuos en origen que haga”.

En las valoraciones sostienen que en el informe técnico–económico, “este CESS echa en falta la información sobre los ingresos que podría obtener Lipasam por la recogida, transporte y venta de residuos, así como conocer cómo se ha realizado el cálculo de repercusión de estos costes en cada una de las tarifas. Esta falta de información en el expediente imposibilita analizar si el reparto que se ha realizado es adecuado o no”.

El impuesto sopondrá 4,6 euros más al mes para una familia de cuatro miembros

Acusan al gobierno municipal de que no han “tenido en cuenta otras fuentes de financiación que permitan reducir el coste neto del servicio y, en consecuencia, el coste a repercutir a través de la tasa o regular bonificaciones”. Para finalizar, el CESS concluye que, “entendemos que tal y como está configurada la tasa, lo único que se hace es repartir el coste que recoge el informe técnico–económico, pero sin indicar qué criterios se han utilizado para su repercusión entre las diferentes tarifas ni va encaminada a cumplir la ley de residuos”.

Este periódico adelantó que una familia tipo pagará 4,6 euros más al mes por la nueva tasa basura, que irá reduciéndose a medida que Sevilla lleve menos residuos al vertedero y se vaya acercando al objetivo que marca la normativa Europa. Este año la tasa se cobrará el 1 de abril y los años siguientes desde el 1 de enero.