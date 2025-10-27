Denuncian la elevada concentración de basuras en la plaza Almirante Espinosa de Sevilla

Pintadas y bolsas que basura que rebosan de la estructura prefabricada para contenedores en la plaza Almirante Espinosa.

El problema de la elevada concentración de basura en la plaza Almirante Espinosa, en el casco antiguo norte de Sevilla, se ha cronificado y ha empeorado con la proliferación de bares y de viviendas turísticas. La estructura prefabricada de color beige que puso Lipasam para acoger los contenedores ha sido vandalizada y rebosan las decenas de bolsas de basuras. La situación se ha vuelto insostenible para los vecinos, que están recogiendo firmas en la plataforma digital change.org y hacen propuestas para mejorar la situación.

Hasta la fecha se han recogido más de 240 firmas de apoyo entre los vecinos en esta plataforma, que reclaman otro modelo de recogida de residuos en la zona porque muchos bares han dejado de usar contenedores propios y porque las viviendas turísticas generan muchísima más basura de la que generan los vecinos.

El modelo que proponen los vecinos se basa en que se obligue a bares y viviendas turísticas a tener sus propios contenedores, que no haya más de dos contenedores en cada zona, que estos se retiren por la noche y se vuelvan a colocar por la mañana como en la Plaza Santa Isabel, que se usen contenedores antivandálicos en lugar de los de tapa para que no se desparrame la basura, y que se sancione a quien deposite la basura fuera del contenedor y a deshora.

Este es el literal de la queja en change.org publicada por Bruno Rivera:

La plaza de C/Almirante Espinosa, en pleno Casco Histórico de Sevilla, lleva lustros sufriendo la concentración de basuras de todo el barrio. Con el tiempo, la cosa ha empeorado: porque se han ido retirando los contenedores de otras calles, porque muchos bares han dejado de usar los suyos propios y porque las viviendas turísticas generan muchísima más basura de la que generamos los vecinos.

La plaza Almirante Espinosa, situada detrás de las calles San Luis y Feria. / G.M.

La solución adoptada por Lipasam ha sido la instalación de un macrocontenedor donde se recoge toda la basura del barrio

La problemática asociada que sufrimos diariamente: el ruido de la recogida constante, insectos, ratas, malos olores, insalubridad, peligro de incendio. A todo esto hay que añadir, por un lado, que impide el reciclaje, porque toda la basura acaba mezclándose y, por otro lado, que no es accesible para los vecinos discapacitados o ancianos.

Exigimos un reparto y recogida de la basura eficiente y justo: