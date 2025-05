La reagrupación de contenedores de basura provoca las primeras quejas vecinales en Sevilla

La reorganización de contenedores de basura en todos los barrios para cambiar su ubicación y reagruparlos en conjuntos de un mínimo de 5 contenedores para acercar al ciudadano todas las fracciones de residuos (resto, envases, papel, vidrio y biorresiduos) ha generado las primeras quejas vecinales. Las protestas más sonoras se han registrado hasta ahora en el barrio de Nervión.

El problema actual es doble. Por un lado, que los contenedores antes situados en calles secundarias y dispersos se han movido hasta las calles principales, con lo que los vecinos deben caminar muchos metros más para tirar la basura. Por otro, se han eliminado en toda la ciudad más de 1.100 localizaciones donde se echaban los residuos y ahora se concentran en grandes islas de cinco contenedores como mínimo, lo que genera un problema de salud pública al duplicarse y triplicarse la cantidad de basura, sobre todo si la nueva ubicación se sitúa a la entrada y salida de bloques de vivienda.

Esto último es lo que ha sucedido a la comunidad de nueve bloques de la calle José Luis de Casso 7 que también da a Rico Cejudo 4. La junta directiva ha presentado dos reclamaciones en el distrito desde principios de mayo porque ahora tienen seis contenedores en Rico Cejudo 4, pegados a la puerta de acceso a su residencial y junto a la zona donde juegan los niños, la basura está tirada en el suelo y las ratas acuden con frecuencia. El cambio de contenedores les ha traído un grave problema de salud pública al colocarle a la entrada de sus edificios los únicos contenedores que hay en toda Rico Cejudo, pese a la cantidad de vecinos que viven en esta vía de edificios altos.

Otra vista de la isla de contenedores de los nueve bloques de José Luis de Casso y Rico Cejudo que han presentado las quejas. / José Ángel García

"La retirada de contenedores de Rico Cejudo la estamos padeciendo nosotros. Que pongan más contenedores en esta calle y que busquen esquinas que no perjudiquen a nadie, pero no en la puerta de nuestras viviendas porque esto es un vertedero y un problema de salud pública. Soportamos basuras de todo tipo por el suelo, el mal olor y las ratas. Me da vergüenza esa carta de presentación de nuestras viviendas cuando pagamos 4.000 euros/m2 en la zona", denuncia Isabel Aranvate, portavoz de los vecinos de los nueve edificios afectados, en su mayor parte de diez plantas.

"Estos seis contenedores no dan abasto para esta manzana de edificios altos con zonas comunes. Queremos que se los lleven de nuestra puerta. Toda la calle echa la basura en nuestra parte, no hay derecho", protesta Isabel.

Sobre las quejas de los vecinos de Jose Luis de Casso, Lipasam responde que "hace un mes cambió la ubicación de los contenedores a petición de los vecinos (otros diferentes a los del número 7) a través del distrito. Se estuvo visitando la zona y después se ejecutó el cambio demandado porque era posible técnicamente".

El incivismo ambiental es patente. / I.A.

Lipasam recalca que está para atender las quejas vecinales y que la reagrupación de contenedores puede tener modificaciones atendiendo a los vecinos siempre que sea posible técnicamente. "Para ubicaciones concretas con incidencias iremos paso a paso de la mano de los vecinos para dar soluciones específicas. Como siempre Lipasam está en contacto con los distritos y los ciudadanos para dar atención personalizada y mejorar, si es posible, las ubicaciones que no se consideren satisfactorias", asegura.

Los argumentos de Lipasam

La empresa municipal de limpieza (Lipasam) defiende las mejoras que implica el proceso de unificación de contenedores. Y responde que el objetivo del reagrupamiento es ubicarlos en un único punto todos para poder depositar todos los residuos de forma diferenciada como marca la ordenanza de limpieza. "Más cómodo para el ciudadano" al no tener que desplazarse de ubicación en ubicación para deshacerse de los residuos, aclara. Y señala que "en calles secundarias es más difícil ubicar islas con todas las fracciones", por lo que admite que "hay una mayor concentración de contenedores en vías principales y espacios abiertos".

La empresa subraya que no se han suprimido contenedores, sino únicamente se han reagrupado en islas de cinco o seis. "No se elimina ningún contenedor", sino que se reagrupan buscando la eficiencia. Desde que se inició este proceso de unificación existían 4.600 ubicaciones de contenedores múltiples y con este proyecto pasará a 3.460, por lo que se eliminan 1.140 ubicaciones de contenedores de residuos.

El criterio seguido por Lipasam para la unificación de las cinco fracciones de residuos en un único punto de contenedores responde a dos objetivos. Por un lado, minimizar el número de ubicaciones con contenedores en la ciudad, dado que son identificados como principales puntos de suciedad e incidencias. Y, por otro, facilitar al ciudadano el depósito de sus residuos de manera separada como requiere la ordenanza de limpieza.

Para la elección del lugar donde deben ir los contenedores, subraya que debe no vale cualquier ubicación, ya que debe cumplir los criterios de seguridad, accesibilidad y movilidad, entre otros. "Al tratarse de islas con un mayor número de contenedores, hay que buscar la ubicación adecuada que muchas veces no coincide con la ubicación previa", recalca la empresa.

Hasta que se hizo el proceso de reunificación, el contenedor gris estaba por un lado y por otro el resto de las fracciones formando islas, lo que ha estado causando al ciudadano múltiples desplazamientos a la hora de deshacerse de los residuos.

La empresa municipal señala también que no ha faltado explicación previa a los vecinos y que ha avisado en todos los barrios de la ciudad con antelación del cambio de ubicación de contenedores con adhesivos explicativos sobre la nueva localización. Pero la realidad es que muchos vecinos no se han enterado de este cambio y eso provocó en las primeras semanas que quedaran no pocas bolsas tiradas en el suelo al haberse llevado los contenedores a las nuevas zonas.