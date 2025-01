Íñigo Errejón negó ante el juez haber dimitido por la denuncia por agresión sexual de Elisa Mouliaá, sino ante la "incoherencia" que suponía seguir en un partido que da por válido todo testimonio de una denunciante. "Yo no reconozco estos hechos en modo alguno. No es cierto", dijo ante el juez.

Las declaraciones de Errejón y Mouliaá dibujaron un escenario radicalmente opuesto sobre lo que ocurrió, con el foco puesto en el consentimiento.

La actriz relató "tres agresiones sexuales" que al principio no identificó como tales pero luego sí. "Me sentí muy humillada, como si se hubiera reído de mi y me hubiera tratado como un objeto", declaró.

Para Errejón, sin embargo, fueron "caricias superficiales, voluntarias y deseadas por los dos, y algunos besos. Y nada más". Negó que la actriz se mostrase incomodada, sino que todo fue "consentido", y subrayó que en la fiesta estaban amigos de la denunciante.

Sobre esto preguntó el juez de forma insistente a Mouliaá durante un duro interrogatorio: "Es raro que no diga nada".

Con tono cortante e incisivo, Adolfo Carretero quiso saber por qué Mouliaá no paró a Errejón. "¿Pero le dijo que parara? ¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle por eso le denuncia?".

Nerviosa e incluso llorando en alguna ocasión, Mouliaá reiteró que dejó claro a Errejón que no quería que la besase ni tocase así.

El magistrado también planteó dudas sobre el testimonio de la denunciante cuando asegura que Errejón la llevó violentamente a una habitación, le desabrochó el sujetador y la tocó, e insiste en por qué no se resistió más activamente y se fue.

Ella contestó que estaba muy ebria y que incluso se planteó si él pudo echarle algo en la bebida. "¿Usted la vio muy ebria, como dice?", preguntó el juez después a Errejón, que lo negó. "¿Pero ebria en absoluto; en todo momento sabía lo que hacía?", repitió la pregunta el juez.