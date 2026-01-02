Entrenamiento Sevilla FC 02 de enero de 2026

El conjunto hispalense entrena sin Isaac Romero ni Alfon González

Alfon González: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Entrenamiento Sevilla FC 02 de enero de 2026

El Sevilla Fútbol Club afronta el duelo ante la UD Levante con dos bajas de última hora. Isaac Romero ha sido ausencia debido a un proceso febril, aunque no está descartado para el partido frente al combinado granota, mientras que Alfon González sufre una lesión en el sóleo y estará fuera de los planes de Matías Almeyda entre tres y cinco semanas. Akor Adams y Chidera Ejuke siguen con Nigeria en la Copa África, sumándose estas ausencias a las de los lesionados Rubén Vargas y Gabriel Suazo.

También te puede interesar

Lo último

stats