El Sevilla Fútbol Club afronta el duelo ante la UD Levante con dos bajas de última hora. Isaac Romero ha sido ausencia debido a un proceso febril, aunque no está descartado para el partido frente al combinado granota, mientras que Alfon González sufre una lesión en el sóleo y estará fuera de los planes de Matías Almeyda entre tres y cinco semanas. Akor Adams y Chidera Ejuke siguen con Nigeria en la Copa África, sumándose estas ausencias a las de los lesionados Rubén Vargas y Gabriel Suazo.