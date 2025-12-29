Tras las vacaciones navideñas, el Sevilla Fútbol Club afronta un inicio de año marcado por la necesidad de derrotar al Levante y dar un zarpazo casi definitivo a los puestos de descenso en el penúltimo partido de la primera vuelta. Matías Almeyda ha entrenado con todos sus jugadores disponibles, causando baja los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, además de Gabriel Suazo y Peque. Por su parte, Rubén Vargas continúa trabajando al margen y no está clara su presencia el día 4.