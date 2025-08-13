Vísperas del 15 de agosto. Sevilla se prepara para la cita anual con la Virgen de los Reyes. La mañana más hermosa del año. Así queda reflejado en el vídeo elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla para anunciar este día. En él, las distintas imágenes de la procesión matinal (algunas áreas, de gran belleza) se mezclan con una música muy conocida, la aria más famosa de Turandot, la que se asocia en el imaginario popular a Pavarotti: Nessun Dorma. La pieza acaba con una frase muy significativa para esta jornada, "¡al alba, venceré!".