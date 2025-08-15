Javier Lambán, que ha fallecido este viernes en su localidad natal, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), era una voz propia y crítica dentro del PSOE, al que quiso teñir con su acento aragonés y su mirada municipalista, y que defendió hasta el final de su vida sus ideales, sin importarle que estos divergieran de la línea oficial de su partido.

Nació en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) el 19 de agosto de 1957. Fue alcalde de su pueblo, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y presidente del Gobierno de Aragón, que consiguió gracias a un pacto cuatripartito inédito, formado por PSOE, Chunta Aragonesista, Partido Aragonés y Podemos, basado en el pragmatismo que marcó toda su carrera política.