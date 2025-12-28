La comunidad carmelita calzada del Buen Suceso no puede acometer en solitario la restauración del retablo, por lo que necesitan ayuda para realizar el estudio y el proyecto correspondiente, como y para desarrollarlo posteriormente. Con esta intervención, Sevilla recuperaría una obra imprescindible y única del barroco que se encuentra en un templo que también es de primer orden, como pudieron descubrir recientemente los muchos sevillanos que la visitaron durante la estancia del Señor de las Penas por el 150 aniversario fundacional de la hermandad en el extinto Convento Casa Grande del Carmen de la calle Baños.