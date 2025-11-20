El Buen Suceso, la espectacular iglesia que las Penas ha descubierto a los sevillanos

El Señor de las Penas se encuentra desde el pasado martes en la iglesia carmelita del Buen Suceso. Allí está celebrando un triduo extraordinario por el 150 aniversario fundacional de la hermandad, acontecimiento que tuvo lugar el el Convento Casa Grande del Carmen, situado en la actual calle Baños. Este próximo sábado 22, el titular de las Penas volverá en procesión extraordinaria a la parroquia de San Vicente. Pero antes, son muchos los sevillanos que se han acercado hasta este templo para conocer su vasto patrimonio y fecunda historia.

La iglesia del Buen Suceso, ubicada en la collación de San Pedro, se erige hoy como el único vestigio que ha sobrevivido del antiguo Hospital del Buen Suceso. Este templo, cuya construcción se inició tras el derribo de la antigua capilla en 1690 y fue inaugurado solemnemente el 8 de septiembre de 1730, no solo representa un hito arquitectónico del barroco sevillano, sino que también es un tesoro artístico que alberga obras de grandes maestros como Domingo Martínez, Alonso Cano, Pedro Roldán y Juan Martínez Montañés.

La congregación y el nacimiento de la devoción

La portada de la iglesia del Buen Suceso. / D. S.

El origen del hospital y su advocación está intrínsecamente ligado a la Mínima Congregación de los Hermanos Enfermeros Pobres, fundada por Bernardino de Obregón en 1568 con la misión de atender a los convalecientes en los hospitales. A esta congregación le fue entregada la gestión del hospital general de Madrid en 1587.

La devoción a la Virgen del Buen Suceso nació en 1606, cuando dos hermanos del hospital de Madrid, Juan de Fontanet y Guillermo Martínez Rigola, emprendieron un viaje a Roma para obtener la autorización papal del distintivo de su orden. Durante una tormenta en la sierra de Traiguera (Castellón), se refugiaron entre unas peñas donde milagrosamente encontraron una imagen de la Virgen. Al presentarla al papa Pablo V, este exclamó: "Hermanos, buen suceso habéis tenido en vuestro viaje. Téngalo también vuestra pretensión". El papa se quitó una cruz de oro que llevaba y la colocó sobre la imagen. La imagen fue entronizada en la iglesia del hospital general de Madrid en 1607, dando lugar a la creación de una hermandad titular. Un cuadro de Domingo Martínez en el templo sevillano documenta este hecho fundacional de la devoción.

Fundación en Sevilla y esplendor arquitectónico

La expansión de la orden llevó al superior de la congregación y hermano mayor del hospital general de Madrid a enviar al hermano lego Carlos de Urreón a Sevilla en 1634 para fundar un hospital para convalecientes. Urreón solicitó la autorización al cabildo sevillano en 1635, siendo autorizado finalmente en 1637. Por esa época, se fundó también la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso de Sevilla. La Virgen se veneraba inicialmente en un tabernáculo en la fachada de una casa en la calle Ejecutor Vega (actual Ortiz de Zúñiga). El cardenal Gaspar de Borja y Velasco autorizó la fundación del convento de la congregación y su unión con la cofradía. Los obregones adquirieron finalmente unas casas en la plazuela del Mesón de la Castaña para edificar su hospital.

La iglesia que vemos hoy es resultado de las obras iniciadas en 1690, que incluyeron el derribo de la primera capilla debido a su mal estado. En estas obras intervinieron figuras clave del barroco sevillano, como los arquitectos Leonardo de Figueroa, Pedro Roldán y su hijo (también llamado Pedro Roldán), y el pintor Domingo Martínez. La portada de la iglesia es considerada característica del estilo de los Figueroa, incluyendo a Leonardo y Antonio Matías, quienes también trabajaron en el Salvador y San Luis. La nave está sustentada por veinticuatro columnas de mármol rojo de Morón de la Frontera, obra de Pedro Roldán padre e hijo. La inauguración en 1730 fue celebrada con actos festivos solemnes que duraron ocho días.

El retablo mayor: Genealogía de Cristo en 36 lienzos

La Virgen del Carmen en su altar. / D. S.

El retablo mayor, atribuido a José Fernando de Medinilla y realizado alrededor de 1731, constituye el centro devocional y artístico del templo. Este retablo es notable por albergar treinta y seis lienzos realizados por Domingo Martínez. La monumental obra pictórica desarrolla la genealogía que proyectara San Mateo, representando a los 40 patriarcas que precedieron a Jesús.

Los personajes de esta extensa genealogía incluyen a: Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Farés, Esrom, Jesé, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, David, Salomón, Abiá, Roboam, Asaf, Josafat, Joram, Joatán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliud, Eleazar, Mattán, Jacob y San José.

Además de la genealogía, en un arco interior de la parte superior se encuentran tres cuadros esenciales para entender el origen de la orden y la devoción: la Aparición de la Virgen del Buen Suceso, la Presentación de la Virgen al papa por los hermanos obregones, y la Entronización de la Virgen del Buen Suceso en Madrid.

El interior del templo también se embelleció con la ayuda de José de Villar, quien financió cinco retablos laterales encargados a Medinilla y realizados entre 1732 y 1733.

El Señor de las Penas a las puertas de la iglesia. / Salva Castizo

La iglesia es depositaria de varias joyas del arte barroco. Entre las esculturas se encuentran piezas destacadas procedentes del antiguo convento de San Alberto, de los carmelitas. De Alonso Cano se conservan San Alberto de Sicilia y Santa Teresa de Jesús, ambas realizadas hacia 1628-1629. De Juan Martínez Montañés se encuentra el grupo de Santa Ana con la Virgen María, datado entre 1632 y 1633. No obstante, la figura de la Virgen María de este conjunto fue destruida en 1931 por grupos anticlericales y posteriormente sustituida por una copia de Rafael Barbero. También se hallan en la iglesia esculturas atribuidas a Bartolomé García de Santiago de hacia 1733, como San Juan Evangelista y Santa María Magdalena.

El destino de la imagen principal del retablo mayor ha sido cambiante: la Virgen del Buen Suceso original permaneció en el centro hasta el siglo XIX, y su paradero actual es desconocido. Posteriormente, fue reemplazada por una Virgen del Carmen del siglo XVIII, obra de Pedro Duque Cornejo, la cual fue destruida en el saqueo de 1931. La imagen titular actual es la Virgen del Carmen, realizada por Rafael Barbero en 1947.

El hospital fue objeto de desamortización en 1835. Aunque se planeó su derribo, la intervención de la Junta de Beneficencia de Sevilla lo impidió temporalmente. Fue alquilado a Francisco de Abaurrea, quien lo transformó en una casa de vecinos, si bien conservó la iglesia. Finalmente, el hospital fue vendido a José Capdevila, quien procedió a su derribo. Parte de la parcela se utilizó para reformas urbanísticas del siglo XIX, como la ampliación de la calle Ortiz de Zúñiga y la plaza de Argüelles (hoy Plaza Cristo de Burgos).

El Señor de las Penas ante la Virgen del Carmen. / Salva Castizo

La iglesia sobrevivió, aunque su uso cambió drásticamente: tras la Revolución de 1868, fue destinada a local de reuniones del batallón de voluntarios del distrito de San Pedro y a almacén de objetos incautados. Entre 1883 y 1895, monjas mercedarias se instalaron allí. Finalmente, el 16 de julio de 1896, el cardenal Marcelo Spínola entregó el templo a los carmelitas calzados, quienes residen en una casa contigua a la iglesia, asegurando su permanencia y culto. Tristemente, el templo fue saqueado por grupos anticlericales en 1931.