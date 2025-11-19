La Giralda, símbolo de fructífera colaboración a través de siglos y culturas

Jonathan M. Bloom, en el centro, acompañado por Marcelino Manzano, delegado de Medios del Cabildo; Francisco Román, delegado de Aministración y Patrimonio, su esposa, la también historiadora Sheila Blair y Eduardo Martínez Moya.

Tres días para conocer todos y cada uno de los detalles de la Giralda. La iglesia de San Fernando del Hospital de los Venerables ha acogido este miércoles la conferencia inaugural del simposio internacional Turris Fortissima. Una cita promovida por el Cabildo de la Catedral de Sevilla para poner en común todos los conocimientos adquiridos tras los diez años de restauración de la torre almohade, trabajos dirigidos por el arquitecto Eduardo Martínez Moya. Con un enfoque multidisciplinar, el simposio está concebido como "una celebración del saber" sobre "un símbolo espiritual que sigue vivo", como ha advertido Francisco Román Castro, delegado de Administración y Patrimonio del Cabildo. El encargado de pronunciar la ponencia marco, titulada El contexto histórico y artístico de la Giralda, ha sido el historiador del arte Jonathan M. Bloom, considerado el mayor experto mundial en arte islámico y oriental.

El veterano historiador del arte ha repasado en su ponencia, ofrecida en inglés, como fue construido el alminar para la nueva mezquita aljama de Sevilla hace unos 850 años. "La estructura fue diseñada por el arquitecto Ahmad b. Baso, y, tras su muerte, el trabajo fue continuado por Ali al-Ghumari y Abu Layth al-Siqilli. La Giralda se distingue por su innovadora estructura de doble pared tubular. Fue construida de piedra y ladrillo sobre cimientos que penetraron 5 metros en la tierra. Hoy, el fuste principal mide más de 13 metros de ancho y alcanza una altura de 94.69 metros".

La cara norte de la Giralda. / José Ángel García

En su época de construcción, esta torre fue considerada una maravilla arquitectónica y de ingeniería por ser el edificio más alto de Iberia, habiendo resistido el paso de los siglos, los vientos y los terremotos, expuso el profesor Blomm.

La Giralda fue erigida en el lado este de la mezquita, en la unión de la sala de oración y el patio. Presenta un diseño que se hizo habitual en la arquitectura almohade, siguiendo el modelo de la mezquita Kutubiyya en Marrakesh. "Al igual que en Marrakesh, su interior incluye rampas que ascienden alrededor del núcleo central, el cual contiene una pila de habitaciones superpuestas. Estas cámaras se cree que estaban destinadas a ser utilizadas para el retiro espiritual, similar a las celdas de los monjes a las que se comparaban las sawmaʿas en el Islam primitivo".

Transformación histórica y legado

El minarete de la mezquita Kutubiya, en Marrakesh. / M. G.

Tras la conquista de Sevilla por en 1248, la mezquita fue convertida en la catedral de la ciudad. El remate original del minarete fue retirado y reemplazado por campanas, transformando así el símbolo del Islam en uno cristiano. En el siglo XVI, el arquitecto Hernán Ruiz el Joven añadió una nueva sección superior, incluyendo las campanas, sumando 3000 toneladas de peso adicional.

"Este proceso de adaptación de minaretes a campanarios no era aislado; las torres cuboides de las iglesias mudéjares posteriores se basaron en última instancia en modelos islámicos, específicamente cordobeses, para su diseño. El diseño de la Giralda, originalmente diseñado por el arquitecto musulmán Ahmad b. Baso y remodelado por el cristiano Hernán Ruiz el Joven, sirvió de modelo para otras torres regionales, incluyendo la diseñada por Ruiz en Carmona (c. 1565)", apuntó Blomm.

Influencia global: de Sevilla a Manhattan

La fama de la Giralda trascendió Andalucía y España, como advirtió el historiador norteamericano. "A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, arquitectos de todo el mundo se inspiraron en la Giralda al buscar modelos para las nuevas torres con estructura de acero que estaban construyendo". Entre las estructuras notables que la Giralda inspiró se encuentran, como detalló el Madison Square Garden de Nueva York (1891), de los arquitectos McKim, Mead y White; el edificio de la Universidad Estatal de Moscú (1947-1953), diseñado por el arquitecto estalinista soviético Lev Rudnev. El San Francisco Ferry Building (1895). El Wrigley Building de Chicago (1920). La Torre del Country Club de 1967 en Kansas City, una réplica a media escala.

La Giralda del Madison Square Garden de Nueva York. / M. G.

"En conclusión, la Giralda, en su estado actual restaurado, se entiende mejor no como la representación del triunfo de una tradición religiosa sobre otra, sino como una fructífera colaboración a través de siglos y culturas", concluyó el profesor Blomm.