Un simposio internacional los secretos de la Giralda tras una década de restauración

Documentar, investigar, restaurar y comunicar. Bajo esas cuatro premisas, el Cabildo de la Catedral emprendió hace una década la ambiciosa y compleja restauración de la Giralda, principal emblema de Sevilla y monumento almohade más importante. Diez años después de que se empezara este camino, ya se ha completado con excelentes resultados la intervención en sus cuatro caras. Durante los trabajos, dirigidos por el arquitecto Eduardo Martínez Moya, han salido a luz importantes descubrimientos, como avanzó este periódico. Para dar a conocer todos los secretos, el Cabildo, junto a la Cátedra Magna Hispalensis de Fe, Arte y Cultura de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, han organizado el SimposioTvrris Fortissima que se celebrará en la Catedral los días 19, 20 y 21 de noviembre.

La Sala San Clemente de la Catedral ha acogido este jueves la presentación del Simposio Internacional Tvrris Fortissima. El evento se centrará en las contribuciones e información más actual acerca de la Giralda, antes de continuar con las siguientes fases. Los trabajos de restauración llevados a cabo hasta ahora han sido reconocidos con distintos premios a la Conservación del Patrimonio por su enfoque innovador y comprensivo, combinando el respeto por la tradición con metodologías modernas.

Entre las importantes personalidades que participarán en el simposio se encuentran Jonathan Bloom, el máximo conocedor del arte y la cultura almohade; Antonio Almagro, mayor experto en arquitectura islámica; o José Miguel Puerta Vílchez, arabista de máximo prestigio y experto en epigrafías.

La cara norte de la Giralda. / José Ángel García

La Giralda, construida en el siglo XII como alminar de la gran mezquita de Sevilla, es el ejemplo más extraordinario de la arquitectura almohade en la Península Ibérica, acumulando más de ocho siglos y medio de historia. Su fantástica decoración de sebka, sus arcos polilobulados y de herradura, así como sus elementos ornamentales, constituyen un patrimonio arquitectónico de valor incalculable que ha influido en el desarrollo de la arquitectura medieval y posterior.

Este encuentro científico tiene como finalidad principal establecer un diálogo interdisciplinar entre historiadores del arte, arqueólogos, arquitectos y especialistas en bellas artes y en conservación del patrimonio. Se presentarán las últimas investigaciones sobre técnicas constructivas almohades, análisis iconográficos de la decoración, estudios comparativos con otros monumentos de la época y metodologías innovadoras de conservación. Los participantes tendrán acceso a documentación inédita, análisis técnicos recientes y podrán participar en debates especializados que contribuirán al avance del conocimiento sobre este excepcional testimonio de la cultura andalusí. El simposio está dirigido a un público experto y conocedor científico, y está también abierto a estudiantes y otras personas interesadas.

Así ha sido la restauración de la Giralda / Foto: José Ángel García | Vídeo: Cabildo De La Catedral De Sevilla

El Cabildo de la Catedral de Sevilla reafirma con este simposio su firme determinación en la labor de conservación de su rico patrimonio, dedicando una gran parte de su presupuesto anual a esta partida. Como detalle del compromiso, el Cabildo dispone de una plantilla propia de más de sesenta trabajadores y genera empleo indirecto a más de trescientos, manteniendo acuerdos de servicios con más de trescientas empresas, lo que supone un impulso laboral y económico destacable para Sevilla. Es importante señalar que estos fondos provienen en su práctica totalidad de las aportaciones de los visitantes y fieles que acuden a la Catedral. Una restauración que ha supuesto hasta ahora una inversión de más de tres millones de euros.

Para más información y para conocer el programa completo, el sitio web oficial del simposio es: turrisfortissima.catedraldesevilla.es.