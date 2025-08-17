La Guardia Civil detiene a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Villamanrique de la Condesa

Los integrantes todos ellos pertenecientes a un clan familiar de la localidad captaban jóvenes para el consumo

17 de agosto 2025 - 11:30

Según informa la Guardia Civil, en el registro realizado se localizaron grandes dosis listas para su venta, así como armas blancas de grandes dimensiones, y objetos de dudosa procedencia que están siendo analizados. Distribuían la droga en las proximidades de un parque infantil incluso a plena luz del día y en presencia de menores.

