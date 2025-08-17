La Guardia Civil detiene a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Villamanrique de la Condesa

Los integrantes todos ellos pertenecientes a un clan familiar de la localidad captaban jóvenes para el consumo

Según informa la Guardia Civil, en el registro realizado se localizaron grandes dosis listas para su venta, así como armas blancas de grandes dimensiones, y objetos de dudosa procedencia que están siendo analizados. Distribuían la droga en las proximidades de un parque infantil incluso a plena luz del día y en presencia de menores.