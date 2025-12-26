La Guardia Civil y Policía Nacional han procedido a la desarticulación en la Campiña Ecijana de la organización criminal más activa dedicada al tráfico de heroína
Los investigadores incautan a una organización por primera vez en la provincia de Sevilla heroína dispuesta en dosis con forma de pastillas
La Guardia Civil junto con Policía Nacional han procedido a la desarticulación de una organización criminal asentada en la localidad de La Luisiana dedicada a la venta de sustancias estupefacientes y tabaco de contrabando, enmarcada en la operación Itálica162 ANALUISA-VISITAIL.
La investigación se inicia en el mes de septiembre tras el aviso recibido alertando sobre un punto de venta muy activo de sustancias estupefacientes en la campiña ecijana. Como consecuencia de esta información se crea un equipo de trabajo conjunto entre la Guardia Civil y Policía Nacional, dando como resultado la desarticulación y la detención de todos los integrantes de una organización criminal muy activa dedicada al tráfico de pastillas de heroína, un formato poco habitual en España.